Máy bay F-35 tới căn cứ không quân Hill, phía bắc bang Utah, Mỹ ngày 2/9/2015. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Sputnik, chuyên viên Mike Fredenburg của tạp chí The National Review mới đây đánh giá, chiến đấu cơ ném bom thế hệ thứ năm F-35 là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp hàng không Mỹ.Bài viết cũng đồng thời cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cần sớm kết thúc chương trình "vô vọng" này.Theo khẳng định của quan sát viên Fredenburg, các nhà sáng chế đã làm nhẹ bớt F-35 nhờ vào cách tháo dỡ vũ khí và đơn giản hóa hệ thống an toàn cần thiết.Kết quả là, "chiếc chiến đấu cơ triển vọng cần phải tránh va chạm với kẻ thù và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có máy bay khác tháp tùng."Hơn thế nữa, việc thực hiện kết cấu của F-35 từ thành phần hợp kim nhôm đặc biệt chỉ đơn giản là phi lý vì không chịu được quá tải cao.Một vấn đề lớn, theo lời quan sát viên, còn là hoạt động không ổn định của động cơ đẩy và những trục trặc thường xuyên trong hệ thống làm mát.Ông Fredenburg nhấn mạnh: "Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật: do những sai lầm chết người trong khâu thiết kế máy bay 20 năm trước, F-35 sẽ mãi mãi khổ sở vì 'vấn đề trọng lượng' và quá nóng. Như vậy, trong khuôn khổ chương trình này chúng ta sẽ không bao giờ có được mẫu máy bay chắc chắn mà chi phí thấp"./.