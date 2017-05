Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 5/5 công bố dự thảo chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, theo đó Washington thừa nhận sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa khủng bố và yêu cầu các đồng minh chia sẻ thêm gánh nặng trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.Nguyên tắc đầu tiên trong bản dự thảo dài 11 trang khẳng định nước Mỹ "sẽ luôn luôn hành động để phá vỡ, ngăn chặn và đáp trả các cuộc tấn công khủng bố chống lại nước Mỹ, người dân Mỹ, lợi ích của Mỹ ở nước ngoài cũng như các đồng minh của Mỹ, bao gồm cả hành động trực tiếp và đơn phương trong trường hợp cần thiết."Washington sẽ thúc đẩy an ninh nội địa bằng cách hợp tác với các đối tác và đồng minh để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. Dự thảo cũng kêu gọi tiêu diệt các vùng trú ẩn của các tổ chức khủng bố, cả trên thực tế và trên không gian mạng, và chặn đứng mọi ý đồ của các nhóm bạo lực cực đoan trong phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học.Dự thảo cũng khuyến cáo nước Mỹ tránh các cam kết quân sự tốn kém và "không có hồi kết." Washington cần tăng cường độ các chiến dịch chống khủng bố toàn cầu song cần giảm chi phí nhân lực và tài lực trong cuộc chiến này. Nước Mỹ sẽ tránh can thiệp quân sự quy mô lớn và tốn kém, thay vào đó thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm từ các đối tác.Tuy nhiên, bản dự thảo không nêu chi tiết Mỹ sẽ làm thế nào để chuyển giao thêm trách nhiệm cho các nước đồng minh, mà khá nhiều trong số đó không có năng lực tình báo và quân sự phù hợp. Bên cạnh đó, văn bản trên thừa nhận rằng chủ nghĩa khủng bố sẽ "không thể bị tiêu diệt hoàn toàn."Ông Michael Anton, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đánh giá lại toàn bộ chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ chống khủng bố mà Mỹ đã khởi động trong một cuộc chiến toàn cầu từ sau vụ tấn công đẫm máu 11/9/2001.Tiến trình này nhằm đảm bảo chiến lược mới tập trung đúng hướng vào mối đe dọa khủng bố đang ngày một trở nên nguy hiểm, nhấn mạnh tới những mục tiêu thực tiễn và khả thi cũng như vạch ra các nguyên tắc mang tính hướng dẫn.Theo dự thảo trên, chiến lược chống khủng bố của Mỹ công bố gần đây nhất là vào năm 2011 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, trước khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy. Từ đó đến nay, mối đe dọa khủng bố đã mở rộng cả về kích thước, phạm vi và độ phức tạp.Bên cạnh IS, Washington và các đồng minh đang phải đối mặt với các nhóm cực đoan như al-Qaeda, mạng lưới Haqqani và Hezbollah cũng như những phần tử tử "cực đoan hóa đơn lẻ" trong nước.Ông Bruce Hoffman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh của Đại học Georgetown, nhận định dự thảo chiến lược chống khủng bố mới vẽ ra một bức tranh "u ám nhưng cũng chính xác hơn" so với văn bản thời cựu Tổng thống Obama.Bản dự thảo này hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện tại Nhà Trắng và dự kiến sẽ được công bố trong vài tháng tới./.