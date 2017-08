(Ảnh minh họa: Huyền Trang/TTXVN)

Sáng 6/8, trên tuyến sông Bạc Liêu​-Cà Mau đoạn tiếp giáp với kênh xáng 30/4 thuộc phường 2 (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), đã xảy ra một vụ​ chìm ghe chở hàng, 2 người đi trên ghe may mắn thoát nạn trong gang tấc.Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ghe mang biển số ST-02647, do anh Võ Điền Trung (trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) làm chủ, chở khoảng 100 tấn vôi bột, khi đang lưu thông đến đoạn sông trên, theo hướng từ tỉnh Sóc Trăng về Bạc Liêu, thì xảy ra tai nạn.Nguyên nhân xác định ban đầu, ghe chìm là do dòng chảy xiết, gặp phải chướng ngại vật trên sông.Theo chủ phương tiện, trên ghe lúc này chở khoảng 100 tấn vôi bột. Số vôi này được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu tiêu thụ, khi gặp sự cố trên ghe có 2 người đã nhanh chân thoát khỏi ghe và được người dân cứu vớt kịp thời, thoát nạn trong gang tấc.Nhận được tin báo, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tập kết đến hiện trường, đợi đến trưa cùng ngày khi nước thủy triều dâng cao sẽ tiến hành trục vớt và đưa ghe ra khỏi vị trí chìm, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến kênh này.Tuyến sông Bạc Liêu-Cà Mau là tuyến đường thủy huyết mạch, kết nối lưu thông thủy với các tỉnh, thành trong khu vực, nên có lượng phượng tiện lưu thông khá nhiều, nhất là các ghe tàu, sà lan vận chuyển hàng hóa, phân bón, vật liệu xây dựng…có tải trọng lớn.Ghe chìm nằm ngang tuyến sông đã khiến mọi hoạt động giao thông đường thủy tại đây bị ách tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân./.