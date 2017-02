Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Báo DongA Ilbo của Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết liên quan đến việc vụ ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên - bị giết hại tại Malaysia, người phát ngôn Đảng bảo thủ vì cải cách của Hàn Quốc, ông Oh Sin-hwan cùng ngày đã phê phán rằng đây là hành động dã man của chính quyền Kim Jong-un và cách hành xử mang bản tính phản nhân loại như vậy là không thể chấp nhận.Nguồn tin trên dẫn lời ông Oh nói: “Tôi được biết người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un đã bị giết hại tại Malaysia.”Ông cho rằng dù ở đâu cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm, bởi hành động khủng bố chính trị của Kim Jong-un còn hơn cả mối đe dọa hạt nhân, tên lửa.Bên cạnh đó, ông Oh kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cần nắm vững tình hình này và nâng cao cảnh giác không để ảnh hưởng đến vấn đề an ninh.Theo Reuters và kênh truyền hình TV Chosun, Kim Jong-nam đã bị 2 phụ nữ đầu độc tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia từ sáng 13/2.TV Chosun dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết 2 phụ nữ nói trên được cho là các đặc vụ Triều Tiên.Hiện những nghi phạm này vẫn chưa bị bắt./.