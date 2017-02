Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, các đảng cầm quyền và các đảng đối lập ở Nhật Bản đã lên án Triều Tiên trước đó cùng ngày phóng thử tên lửa đạn đạo.Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã nhất trí kêu gọi chính phủ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc, trong đó có các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, với lý do nước này tiến hành vụ phóng tên lửa khiêu khích ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Phát biểu tại cuộc họp, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phụ trách các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thuộc LDP, Tổng Thư ký LDP Toshihiro Nikai nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải có sự phối hợp với cộng đồng quốc tế, không chỉ với Mỹ và Hàn Quốc mà còn phải với Trung Quốc và Nga - những nước có quan hệ gần gũi hơn với Triều Tiên."Trong khi đó, phát biểu với phóng viên tại thành phố Oita, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito - đối tác liên minh của LDP, khẳng định vụ phóng tên lửa trên là "hoàn toàn không thể bỏ qua" được.Tại cuộc họp của đảng Dân chủ (DP) đối lập ở thành phố Chiba, Tổng Thư ký Yoshihiko Noda cho rằng đó là sự vi phạm trắng trợn và cực lực phản đối hành động này.Về phần mình, ông Kazuo Shii - lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản - đã cảnh báo rằng mọi hành động khiêu khích đều "đóng lại" con đường hướng tới tương lai của Triều Tiên.Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Italy cho rằng “các vụ thử tên lửa được lặp đi lặp lại” của Triều Tiên đe dọa đến hòa bình và nước này phải chấm dứt các hành động thách thức cộng đồng quốc tế.Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Italy đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” trước những tin tức rằng Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo.Tuyên bố nhấn mạnh các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cộng thêm việc phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này, đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế.Italy cho rằng Triều Tiên “phải từ bỏ việc phát triển” một kho vũ khí như thế, đồng thời “chấm dứt việc thách thức cộng đồng quốc tế cũng như đường hướng tự cô lập của nước này.”Theo Chính phủ Nhật Bản, sáng 12/2, Triều Tiên đã phóng tên lửa đi được khoảng 500km và rơi xuống Biển Nhật Bản.Vụ phóng mới nhất diễn ra một ngày sau khi ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Abe tại Mỹ, trong đó hai lãnh đạo nhất trí phối hợp đảm bảo phòng thủ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, và sau một chuyến công du Hàn Quốc hồi đầu tháng của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhằm xúc tiến kế hoạch bố trí Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc./.