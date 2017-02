Trong số hơn 4.000 người tị nạn Syria mà Anh đã tiếp nhận, khoảng một nửa là trẻ em. (Nguồn: Daily Express)

Ngày 13/2, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tính đến thời điểm hiện nay, Anh đã tiếp nhận hơn 4.500 người tị nạn Syria trong khuôn khổ thực thi chương trình phân bổ người di cư từ đất nước bị chiến tranh tàn phá gần 6 năm qua này.Theo người phát ngôn trên, trong số hơn 4.000 người tị nạn Syria mà Anh đã tiếp nhận, khoảng một nửa là trẻ em.Hồi tháng 9/2015, Thủ tướng Anh khi đó là ông David Cameron đã cam kết nước này sẽ tiếp nhận 20.000 người tị nạn Syria đến năm 2020. Tuy nhiên, Anh chỉ tiếp nhận người tị nạn Syria từ các trại tị nạn ở các quốc gia láng giềng của Syria như Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.Liên quan đến tình hình Syria, Chính phủ Anh cho rằng không thể giải quyết dài hạn cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này trong khi Tổng thống Bashar al-Assad vẫn đang lãnh đạo đất nước.Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, London không quan tâm đến việc thiết lập các vùng an toàn bay tại Syria hay các giải pháp tương tự.Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng đã nhắc lại quan điểm của Anh rằng Tổng thống al-Assad cần nhanh chóng từ chức, song nhấn mạnh London sẽ cân nhắc các giải pháp khác nhau.Ông Johnson từng để ngỏ khả năng hợp tác với Nga nhằm loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện Anh đang tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng IS ở Syria và Iraq.Các quan chức Anh vốn phản đối việc Nga can thiệp quân sự vào Syria nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống al-Assad chống khủng bố.Cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng khoảng 300.000 người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.