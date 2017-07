Ngày 25/7, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này thêm 0,4% lên mức 3%, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đang gia tăng các hoạt động xuất khẩu nhờ sự phục hồi chung của nền kinh tế toàn cầu.Cùng với quyết định tăng dự báo tăng trưởng kinh tế, thông báo của Bộ Chiến lược và Tài chính nước này cũng cho biết năm 2018, mặc dù đầu tư sẽ giảm nhưng nền kinh tế Hàn Quốc vẫn có thể tăng trưởng 3% do thị trường việc làm, phúc lợi xã hội được mở rộng và thu nhập gia tăng sau khi khoản ngân sách bổ sung trị giá 11.000 tỷ won (khoảng 9,87 tỷ USD) được thông qua và thực hiện.Như vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay và năm tới tăng nhẹ so với mức tăng trưởng 2,8% được ghi nhận trong các năm 2015 và 2016, nhưng thấp hơn mức 3,3% của năm 2014.Để đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy nền kinh tế, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc tuyên bố sẽ điều hành để tốc độ tăng của việc chi tiêu tài khóa trở nên nhanh hơn tốc độ tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 5 năm tới.Các chính sách thuế sẽ dành ưu tiên cho tạo việc làm, phân phối lại thu nhập để giảm phân cực trong thu nhập. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực kiểm soát các khoản nợ hộ gia đình hiện đang có xu hướng gia tăng và đang ở mức gần 1.400 tỷ won thông qua việc siết chặt các thủ tục sàng lọc trước khi cho vay.Thông báo về nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế được giới chức Seoul đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu - một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Hàn Quốc - vẫn duy trì được đà tăng trong 8 tháng liên tiếp vừa qua nhờ thương mại toàn cầu phục hồi và giá dầu tăng.Ngoài ra, cũng có nhiều yếu tố tác động tích cực khác như dịch vụ vận tải biển phục hồi, nhu cầu về sản phẩm bán dẫn Hàn Quốc cũng như đầu tư sản xuất sản phẩm này tại thị trường nước ngoài và lượng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào các công trình xây dựng trong thời gian qua đã gia tăng mạnh mẽ nhờ sự tăng vọt về nhu cầu ở thị trường bất động sản.Thêm vào đó, tình hình chính trị trong nước được cải thiện sau khi Tổng thống Moon Jae-in theo đường lối tự do nhậm chức vào đầu tháng 5 vừa qua.Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố theo đuổi nguyên tắc tăng trưởng dựa trên nâng cao thu nhập, tạo cơ hội cho toàn bộ các thành phần dân cư và phân phối thành quả tăng trưởng một cách công bằng hơn.Chính phủ sẽ thực hiện một loạt các chính sách tạo việc làm trong suốt nhiệm kỳ kéo dài 5 năm nhằm tăng thu nhập cho thanh niên, những người lao động tạm thời cũng như công nhân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Trong khi đó, các thể chế tài chính quốc tế và quỹ đầu tư tư nhân đưa ra các dự báo khác nhau về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mức 2,7%, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) mức 2,6% và hãng Moody’s dự báo mức 2,8%./.