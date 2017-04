Ngày 28/4, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời trong vòng 1 tuần để chính phủ nước này không phải “đóng cửa” vào ngày 29/4 do thiếu kinh phí.Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời nói trên bằng hình thức biểu quyết, sau khi văn kiện này được Hạ viện phê chuẩn với 382 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Dự luật lập tức được chuyển lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.Việc thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn trên sẽ cho phép các nghị sỹ Mỹ có thêm thời gian để thương lượng về một dự luật ngân sách dài hạn hơn. Các nghị sỹ giờ sẽ tiếp tục thảo luận về một gói ngân sách 1.000 tỷ USD và thời hạn chót để đạt được dự luật cấp ngân sách mới này là ngày 5/5 tới.Dự luật ngân sách tạm thời này vẫn để ngỏ một số nội dung còn gây tranh cãi giữa các nghị sỹ Quốc hội trong những ngày gần đây. Văn kiện này không đề cập đến việc rót ngân sách cho dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà Tổng thống Trump đã cam kết trước đó.Các nghị sỹ Dân chủ cảnh báo sẽ không ủng hộ việc cấp kinh phí cho một số hạng mục, bao gồm chi phí xây bức tường trên, song ủng hộ tăng cường đầu tư trong các vấn đề an ninh biên giới.Dự luật này dự kiến cũng sẽ tiếp tục dành các khoản trợ cấp cho người dân Mỹ có thu nhập thấp để mua bảo hiểm y tế như một phần trong Chương trình Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare của chính quyền tiền nhiệm.Nguy cơ chính phủ phải đóng cửa đã trở thành nỗi ám ảnh trong các cuộc thương lượng về ngân sách tại Quốc hội Mỹ.Lịch sử Mỹ từng ghi nhận chính phủ đã phải đóng cửa vài lần. Gần đây nhất, vào năm 2013, chính phủ nước này đã buộc phải đóng cửa trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama./.