Hành khách tại Sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/7, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Tòa án Tối cao nước này chặn phán quyết của một thẩm phán liên bang tại Hawaii, trong đó đã ngăn cản lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với ông bà của các công dân Mỹ và người tị nạn.Trong văn bản gửi tòa, chính quyền Washington đã yêu cầu các thẩm phán đảo ngược quyết định ngày 13/7 của thẩm phán tại Hawaii, trong đó hạn chế phạm vi lệnh cấm tạm thời của chính quyền đối với người tị nạn và khách du lịch từ sáu quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số.Quyết định chống lại sắc lệnh hành pháp ngày 6/3 của Tổng thống Trump - sắc lệnh mà ông Trump cho là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia - được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao hồi tháng trước khôi phục một phần lệnh cấm mà các tòa án cấp thấp hơn đã ngăn chặn.Khi đó, Tòa án Tối cao cho biết sắc lệnh có thể được thực thi, nhưng những người có "quan hệ thân thích thực sự" đối với một thực thể hoặc một công dân Mỹ sẽ không bị cấm nhập cảnh.Phía chính phủ diễn giải mối quan hệ này chỉ bao gồm các thành viên trong "gia đình hạt nhân" như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, con đẻ, con dâu con rể.Các mối quan hệ như ông bà, cháu, cô dì, chú bác, anh chị em họ không được coi là mối quan hệ thân thích và do đó vẫn nằm trong diện bị cấm nhập cảnh.Trong khi đó, bang Hawaii cho rằng định nghĩa của chính phủ về mối quan hệ "thân thích thực sự" là quá hẹp.Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh được Tổng thống Trump ký hôm 6/3 cấm công dân sáu nước có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày và đình chỉ việc cho phép người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày.Sắc lệnh này được đánh giá là có nhiều điều chỉnh "mềm mỏng" hơn so với sắc lệnh trước đó công bố hồi cuối tháng 1.Tuy nhiên, giới chức tư pháp các bang của Mỹ cho rằng dù phạm vi đối tượng áp dụng theo sắc lệnh mới đã thu hẹp, nhưng về cơ bản văn kiện này vẫn là một thách thức đối với nền tảng Hiến pháp khi có sự phân biệt đối với một tôn giáo.Nhiều tòa án tại Mỹ đã liên tiếp ra phán quyết ngăn chặn việc triển khai sắc lệnh trên./.