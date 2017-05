Binh sỹ Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Hòa bình của Myanmar (MPC) đang đàm phán về các thỏa thuận với các nhóm vũ trang không ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA), để các nhóm này có thể tham gia Hội nghị Panglong thế kỷ 21 sắp diễn ra vào ngày 24/5 tới.Đây là một nỗ lực của chính phủ Myanmar trong việc đưa các nhóm vũ trang không ký NCA tham gia vào tiến trình hòa bình này.Trong một tuyên bố ra ngày 7/5, MPC cho biết cuộc đàm phán diễn ra ở thành phố Chiang Mai của Thái Lan thảo luận các vấn đề do Phái đoàn đàm phán chính trị (DPN) của các nhóm vũ trang đề xuất, để các nhóm này có thể ký NCA. DPN gồm 7 nhóm vũ trang chưa ký NCA, chủ yếu là tổ chức Độc lập Kachin (KIO), đảng Tiến bộ Dân tộc Kayinni (KNPP) và đảng Nhà nước Trăng non (NMSP)...Chính phủ của cựu Tổng thống U Thein Sein và 8 nhóm vũ trang, trong đó có Liên minh dân tộc Kayin (KNU), đảng Tự do Arakan (ALP) và Hội đồng Khôi phục nhà nước bang Shan (RCSS)/Quân đội bang Shan (SSA) miền Nam đã ký NCA ngày 15/10/2015.Hội nghị Panglong thế kỷ 21 lần thứ nhất đã được tổ chức hồi tháng 8/2016 tại thủ đô Nay Pyi Taw, 4 tháng sau khi chính phủ mới, do đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền, lãnh đạo đất nước.Hội nghị Panglong thế kỷ 21 được coi là cuộc đối thoại mở đối với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc./.