Đại diện chủ công trình 86 Bà Triệu đang chỉ đạo dừng thi công và thực hiện ngay các biện pháp rào chắn đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Công trình xây dựng. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Đêm 1/8, chủ nhà mặt tiền số 86 phố Bà Triệu (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiến hành phá dỡ ngôi nhà 2 tầng cũ để thực hiện việc thi công xây dựng công trình nhà ở kết hợp văn phòng.Việc phá dỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà liền kề phải đối mặt với tình trạng nứt nẻ và nguy cơ lún, sập bất cứ lúc nào nếu tiếp tục thi công khi không đảm bảo các biện pháp an toàn.Lo lắng trước tình trạng này, đại diện một số hộ dân sinh sống tại ngõ 86 Bà Triệu đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp và kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường, quận sở tại đã 5 ngày nay, nhưng tiếc thay vẫn chưa chưa có sự chỉ đạo, giải quyết nào liên quan đến công trình?Theo quan sát của phóng viên sáng 6/8 tại hiện trường, toàn bộ phần tường nhà mặt tiền số 86 Bà Triệu đã được phá dỡ.Cát đã được đổ bằng mặt đất sau khi đã dùng máy xúc đào sâu xuống lòng đất để chuẩn bị cho việc xây móng. Tại đây, một chiếc máy xúc cỡ lớn và nhiều công nhân, đơn vị giám sát đang tiến hành thi công.Các tấm bạt cũng mới được che chắn, nhưng chỗ có, chỗ không suốt cả con ngõ dài hàng trăm mét.Sống tại ngôi nhà nằm ở cuối ngõ 86 Bà Triệu, ông Nguyễn Việt Cường (63 tuổi) cho biết, từ khi chủ nhà số 86 tiến hành phá dỡ vào đêm 1/8, gia đình ông luôn phải đóng chặt cửa, hạn chế ra ngoài để ngăn bụi và tiếng ồn do công trình gây ra.Ông Cường bức xúc: “Họ tiến hành phá dỡ vào khoảng nửa đêm, chúng tôi đang ngủ mà nghe tiếng máy xúc, máy phá bê tông ầm ầm gây chấn động các nhà xung quanh suốt từ đêm 1​-3/8, khiến cả nhà vừa mất giấc ngủ, vừa thấp thỏm lo sợ.”Chung tâm trạng với ông Cường, bà Trần Thị Oanh (71 tuổi), hàng xóm của ông Cường cho biết, ngoài bụi và tiếng ồn, khi máy móc tiến hành phá dỡ, hai vợ chồng bà ngồi trong nhà cũng cảm nhận được sự rung chuyển.​Chỉ sau ít hôm, bức tường nhà bà Oanh, nơi tiếp giáp với bức tường cũ của ngôi nhà số 86 Bà Triệu đã có vết nứt dài khoảng 3​m khiến mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng.Điều đáng nói là theo phản ánh của người dân, bên cạnh việc thi công không đảm bảo các quy định về tiếng ồn và môi trường, việc phá dỡ công trình được tiến hành khi không có sự khảo sát, kiểm tra hiện trạng của các ngôi nhà lân cận theo đúng quy định của pháp luật.Chị Doãn Thị Kim Phượng, vợ ông Cường cho biết, họ hoàn toàn không biết việc ngôi nhà số 86 sẽ được phá dỡ bởi bên thi công không cử người đến khảo sát khu vực nhà dân liền kề trước khi tiến hành xây dựng.Theo chị Phượng, gia đình có trao đổi với Thanh tra xây dựng phường Hàng Bài sáng 4/8 thì được biết chủ đầu tư không tiến hành khảo sát trước khi phá dỡ là trái pháp luật, nhưng không hiểu vì sao công trình vẫn được cấp phép xây dựng?Phản ứng trước bức xúc này của bà con, đại diện đơn vị thi công đã đưa ra một biên bản khảo sát hiện trạng các hộ liền kề và các bức ảnh chụp các vết nứt và cho rằng đã có từ trước khi thi công, nhưng đáng tiếc biên bản này lại không có ngày, tháng, năm; đặc biệt không có bất cứ chữ ký nào của các hộ dân liên quan bị ảnh hưởng?“Ngay cả khi chúng tôi có ý kiến, máy móc vẫn ngang nhiên tiếp tục phá dỡ, phớt lờ sự an toàn của các hộ gia đình xung quanh, thậm chí còn xảy ra xô xát giữa hai bên khiến Cảnh sát 113 và Công an phường Hàng Bài phải xuất hiện vào tối 2/8 để lập biên bản, nhưng phía đơn vị thi công không ký. Chúng tôi không phản đối việc họ xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước và luôn sẵn sàng tạo điều kiện, nhưng phía chủ đầu tư và đơn vị thi công phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chúng tôi," chị Doãn Thị Kim Phượng bày tỏ sự bức xúc.Rõ ràng sự lo âu của người dân tại ngõ 86 Bà Triệu là hoàn toàn có cơ sở bởi thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ thi công công trình gây nứt,dân như trường hợp công trình 116 và 118 Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) hay công trình 208 Đội Cấn gây nứt nẻ, sụt lún các ngôi nhà liền kề, đặc biệt là vụ thi công nhà số 41 Cửa Bắc (quận Ba Đình) dẫn đến sập ngôi nhà 43 Cửa Bắc khiến 2 người chết và nhiều người bị thương…Đây là những bài học đắt giá cho các chủ nhà hoặc chủ đầu tư trước khi triển khai thi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhất là trong khu vực nội thành khi mà các ngôi nhà được xây dựng từ hàng chục năm trước trên nền đất yếu.Nhận được phản ánh của báo chí và bà con, sáng 6/8, ông Nguyễn Khắc Hiếu, đại diện chủ nhà số 86 Bà Triệu đã trực tiếp đến hiện trường, đình chỉ thi công ngay lập tức và xin lỗi các hộ gia đình liền kề vì quá trình thi công đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.Ông Hiếu cho biết, công trình đang thi công là dự án nhà ở kết hợp văn phòng đã được cấp phép xây dựng, gồm 6 tầng và 1 tum.Trước sự cố phát sinh đáng tiếc này do thiếu thận trọng trước khi phá dỡ, gia đình lập tức yêu cầu ngừng thi công để thảo luận trực tiếp với từng gia đình, cho đến khi đáp ứng mọi yêu cầu về pháp lý và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân xung quanh thì mới tiếp tục triển khai thực hiện.Theo ghi nhận của phóng viên, về phía chủ đầu tư đã có biện pháp xử lý trước mắt để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống quanh công trình xây dựng.Tuy nhiên, về phía chính quyền là phường Hàng Bài và các đơn vị chức năng của quận Hoàn Kiếm vẫn chưa có động thái gì, gây bất an và lo lắng về tính mạng cho chục con người, từ trẻ nhỏ đến cụ già nay đã 90, thậm chí cả vợ liệt sỹ đang cư trú nơi đây.Điều đáng nói là ngay sau khi bên thi công tiến hành phá dỡ, đại diện 6 hộ dân tại khu ngõ 86 Bà Triệu đã trực tiếp đến phường và quận gửi đơn kêu cứu, song đến ngày 6/8, những gì mà người dân nhận được chỉ là sự im lặng.Trao đổi với phóng viên TTXVN sáng 6/8, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịchỦy ban Nhân dân phường Hàng Bài cho biết, phường sẽ sớm cử cán bộ xây dựng đến kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan và người dân để có biện pháp xử lý?Chúng tôi tiếp tục thông tin chi tiết tới bạn đọc về vụ việc này với mong muốn các cấp chính quyền của quận Hoàn Kiếm không thể làm ngơ trước lời kêu cứu khẩn thiết và chính đáng của các hộ dân./.