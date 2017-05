Vũ khí của Mỹ. (Nguồn: RT.com)

Reuters đưa tin Đài Loan sẽ tiếp tục mua vũ khí từ Mỹ với các thương vụ mua sắm giúp tạo thêm việc làm tại ít nhất 6 bang của Mỹ và thu hẹp khoảng cách thương mại song phương.Đây là tuyên bố của chính quyền Đài Loan với Mỹ trong những bình luận công khai hiếm hoi mà chắc chắn chọc giận Trung Quốc đại lục.Chính quyền Đài Bắc cho biết các hoạt động mua sắm quân sự của Đài Loan "đã thúc đẩy nền kinh tế địa phương và việc làm tại các bang như Alabama, Arizona, Florida, Utah, Ohio và Pennsylvania."Cụ thể, các công ty như Raytheon Co, Lockheed Martin Co, Boeing Co, Sikorsky và BAE Systems PLC đã được hưởng lợi từ việc Đài Loan mua sắm các hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay trực thăng tấn công, máy bay phản lực và các phương tiện tấn công đổ bộ khác.Đài Loan và Mỹ thường hạn chế thông tin về các hoạt động trao đổi quân sự giữa hai bên vì điều này chọc giận Bắc Kinh, quốc gia không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này./.