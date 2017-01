Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT)

Theo hãng Reuters, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/1 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không tham vấn Nga trước khi công bố kế hoạch thiết lập các vùng an toàn dành cho người lánh nạn ở Syria.Phát biểu họp báo, ông Peskov nói: "Các đối tác Mỹ của chúng tôi đã không tham vấn chúng tôi. Đây là một quyết định độc lập... Điều quan trọng là kế hoạch này không làm trầm trọng thêm tình hình đối với những người lánh nạn, nhưng có khả năng cần phản xem xét tất cả những hậu quả."Trong khi đình chỉ việc cấp thị thực cho người Syria và những người quốc tịch khác, một dự thảo sắc lệnh hành pháp, dự kiến sẽ được ông Trump ký trong tuần này, còn đề nghị Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra kế hoạch thiết lập các vùng an toàn ở Syria và khu vực xung quanh trong vòng 90 ngày.Phản ứng về dự thảo sắc lệnh trên của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu cùng ngày cho biết Ankara đang chờ xem kết quả cam kết của ông Trump nhằm thiết lập các vùng an toàn ở Syria, và tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã ủng hộ một kế hoạch như vậy./.