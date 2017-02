Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN))

Ngày 13/2, Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn đã kiểm tra công trường dự án xây dựng đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, trong đó trọng điểm là công trình cầu Hưng Hà bắc qua Sông Hồng nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hà Nam.Về tiến độ dự án cầu Hưng Hà, ông Lee Jong Min, Giám đốc Dự án xây dựng cầu Hưng Hà (Dự án gói số 5) cho biết theo kế hoạch, đến nay công trình phải đạt được 45,58% nhưng hiện mới đạt được gần 38% khối lượng, chậm khoảng 7%."Lý do của việc chậm này là do tỉnh Hà Nam chưa bàn giao hoàn toàn mặt bằng tại cầu cạn (từ trụ 32 đến mố A2). Bên cạnh đó, trên dự án còn vướng đường dây điện trung thế chưa di chuyển được. Nếu địa phương sớm bàn giao mặt bằng, nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa máy móc, nhân vật lực để hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình," ông Lee Jong Min cho hay.Ngoài ra, ông Lee Jong Min cũng chia sẻ, trên dự án còn phần đường phải xử lý nền đất yếu mà địa phương cũng chưa bàn giao. Trong khi đó, thời gian đắp gia tải chờ lún khoảng 8 tháng. Nếu mặt bằng không được bàn giao đúng cam kết, chắc chắn tiến độ dự án sẽ bị chậm.Sau khi nghe ý kiến và đề xuất của lãnh đạo hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và nhà thầu về dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đánh giá đây là dự án rất quan trọng không chỉ đối với hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam mà còn quan trọng đối cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là giúp giảm lượng phương tiện giao thông đường bộ đi vào trung tâm Hà Nội, qua đó giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.Với tầm quan trọng và tính cấp bánh như vậy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị tỉnh Hưng Yên và Hà Nam phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề về vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án. Cụ thể, tỉnh Hà Nam phải nhanh chóng di chuyển đường điện trung thế đi qua dự án cầu Hưng Hà, chốt ngày 28/2 tới phải di dời xong để đảm bảo 31/12/2017 phải hoàn thành cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu.Về tiến độ xây dựng đường nối giữa cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu nhà thầu huy động hết máy móc, thiết bị, con người tổ chức các mũi thi công đối với công địa đã được giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên thi công cầu Châu Giang.Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nếu chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có các giải pháp, trong đó có giải pháp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cắt khối lượng để chuyển giao nhà thầu khác.Trong trường hợp tỉnh không thực hiện được, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng chuyển dự án này về Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, để cuối tháng 12/2017 phải hoàn thành xong dự án này.Tuyến nối đường nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có chiều dài 47,7km đi qua hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam có quy mô đường cấp II đồng bằng, 4 làn xe cơ giới với bề rộng nền đường là 25m, tổng mức đầu tư của dự án là 5.560 tỷ đồng.Dự án được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới; giai đoạn 2 đầu tư mở rộng đạt quy mô 4 làn xe./.