Chủ cơ sở mầm non có giáo viên dùng dép đánh trẻ xin được giải thể

Chiều 7/2, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo về việc giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ tại Cơ sở mầm non Sen Vàng.



Theo Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, sáng 7/2, tổ công tác của quận thực hiện công tác kiểm tra xác minh tại Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng. Trong quá trình kiểm tra, chủ Cơ sở mầm non Sen Vàng đề xuất ý kiến xin được giải thể.



Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai ra thông báo tạm dừng hoạt động của Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng để phục vụ công tác điều tra các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ sở và các cá nhân theo quy định của pháp luật.



Trong thời gian tạm dừng hoạt động của Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai và chủ cơ sở có phương án tổ chức họp cha mẹ học sinh, bố trí chuyển học sinh đang học tại Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng được học tập tại 2 trường mầm non công lập (mầm non Minh Khai, mầm non Tuổi Hoa) và 2 cơ sở mầm non ngoài công lập (trường mầm non Bầu trời bé thơ và lớp mầm non Hòa Bình Xanh) theo nguyện vọng, nhu cầu của cha mẹ học sinh.



Chủ Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng có trách nhiệm giải quyết chế độ liên quan đến học sinh khi chuyển sang học tập tại cơ sở khác; giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên và nhân viên. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra làm rõ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm và căn cứ các quy định, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý những tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc. Đồng thời, quận chỉ đạo rút kinh nghiệm trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn.



Trước đó, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành các thủ tục xác minh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về lĩnh vực giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.



Chủ cơ sở đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 2 giáo viên có hành vi đánh mắng trẻ gây bức xúc dư luận, cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi vi phạm của giáo viên và Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng./.