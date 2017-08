Du khách vui chơi tại vườn hoa thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Chiều 7/8, Công an phường 1, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu chủ một quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt trả lại tiền cho 2 du khách nước ngoài khi hai người này khiếu nại việc không sử dụng món ăn nhưng vẫn bị chủ quán tính tiền.Vụ việc xảy ra vào đêm 6/8, khi 2 du khách người nước ngoài (1 người Thái Lan, 1 người Anh) đến ăn khuya tại quán Hạnh Tâm (khu vực cầu thang Thương xá Latulip, chợ đêm Đà Lạt) và bị buộc thanh toán 460.000 đồng sau khi ăn 2 tô bún, 1 đĩa gỏi gà và 1 đĩa lòng gà.Bất bình vì phải trả số tiền quá cao so với các món ăn, hai du khách trên đã đến trụ sở Công an phường 1 để khiếu nại. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường 1 đã đến chợ đêm để làm rõ vụ việc.Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng Công an phường 1 (thành phố Đà Lạt), theo tường trình của các bên, khi hai du khách trên ngồi vào bàn, chủ quán Hạnh Tâm bày ra các món gồm 2 tô bún, 1 đĩa gỏi gà, 1 đĩa lòng gà và 1 đĩa thịt gà, nên khi tính tiền họ lấy 460.000 đồng.Ngược lại, hai vị du khách nước ngoài cho rằng đĩa thịt gà do chủ quán đưa thêm, họ không sử dụng nên không được tính tiền.Sau khi mời các bên đến trụ sở công an làm việc và lập biên bản, chủ quán Hạnh Tâm đã trả lại 2 du khách trên 200.000 đồng tiền “tính thêm” 1 đĩa thịt gà.Cũng liên quan đến vụ việc du khách tố bị “chặt chém” ở chợ đêm Đà Lạt khi ăn hai tô miến gà phải trả số tiền 700.000 đồng vào ngày 19/5, Công an phường 1 đã vào cuộc làm rõ thông tin trên.Tuy nhiên, sau khi xác minh, nữ du khách Tr. Th.Th. Tr. (28 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thừa nhận chị và một người bạn đã ăn 2 tô miến gà, 1 đĩa thịt gà, bộ lòng gà, 2 lon bia (chứ không phải chỉ ăn 2 tô miến gà như chị này đưa lên mạng) tại quán ăn của bà Đặng Thị Tuyết (khu vực cầu thang Latulip).Làm việc với cơ quan chức năng, bà Tuyết cho biết hai người khách trên đã đến quán và gọi các món như nêu trên và bà tính tiền 670.000 đồng là đúng giá. Sau khi làm rõ vụ việc, Công an thành phố Đà Lạt đã gửi thông báo cho nữ du khách Th. Tr.; đồng thời yêu cầu bà Tuyết viết cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.Cách đây chưa lâu, Công an thành phố Đà Lạt cũng xử phạt hành chính một quán ăn đặc sản “cơm lam, gà nướng” (đường Ankoret, phường 7, Đà Lạt) hơn 7 triệu đồng, sau khi tiếp nhận và xác minh làm rõ thông tin phản ánh của du khách về việc quán này “quỵt” tiền đặc cọc, không phục vụ do nhóm khách này đến trễ so với lịch hẹn trước đó.Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, hiện là dịp cao điểm du lịch Hè nên lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng tăng đáng kể, kéo theo dịch vụ kinh doanh phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.Tuy nhiên, một vài cơ sở có hành vi nâng ép giá, không bán đúng giá niêm yết, nên thành phố đã mở đợt cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh dịch vụ.Ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt thông tin ngoài đợt ra quân cao điểm kiểm tra, thành phố cũng tập trung hoàn chỉnh phương án đầu tư, chỉnh trang; tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ đêm Đà Lạt cũng như các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố./.