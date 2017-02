Hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 9/2 đã tạm dừng các hoạt động tại Afghanistan, sau khi đoàn xe của tổ chức nhân đạo này bị phục kích một ngày trước đó tại tỉnh Jowzjan, miền Bắc Afghanistan, khiến 6 người thiệt mạng.Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của ICRC Thomas Glass xác nhận các hoạt động của tổ chức tạm dừng cho tới ngày 16/2 hoặc thậm chí lâu hơn.Người phát ngôn này nêu rõ ICRC cần đánh giá lại cách thức hoạt động sao cho an toàn sau vụ tấn công hôm 8/2 gần thị trấn Shibirghan, thủ phủ của tỉnh Jowzjan.Tuy nhiên, ICRC không có ý định rời Afghanistan và tổ chức này cần phải có một cuộc đối thoại với tất cả các bên xung đột về tình hình an ninh và an toàn của nhân viên.Theo qông Glass, ICRC đang tích cực tìm kiếm 2 nhân viên của tổ chức bị mất tích sau vụ tấn công đẫm máu trên.Hiện vẫn chưa có thông tin gì về 2 người này.Đoàn xe của ICRC bị phục kích khi đang trên đường tới một khu vực hẻo lánh bị tuyết bao phủ để phân phát hàng viện trợ cho người dân.Sáu nhân viên của tổ chức thiệt mạng ngay tại hiện trường, nhiều người trong số họ bị bắn chết từ khoảng cách gần.Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên nhưng cảnh sát trưởng tỉnh Jowzjan Rahmatullah Turkistani cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh này là thủ phạm.Nhóm phiến quân Taliban đã phủ nhận liên quan vụ này.Người phát ngôn ICRC nhấn mạnh đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào tổ chức nhân đạo quốc tế này tại Afghanistan trong 16 năm qua, xảy ra trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp do các vụ tấn công bạo lực liên tục gần đây đã làm hơn 100 người thiệt mạng trong khi hàng nghìn người phải sơ tán.Vụ tấn công đẫm máu này cũng cho thấy các nhân viên viện trợ tại Afghanistan ngày càng trở thành các mục tiêu tấn công của làn sóng bạo lực trong những năm gần đây./.