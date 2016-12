Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/12, phát biểu với truyền thông Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker kêu gọi người dân châu Âu đoàn kết và tiếp tục thể hiện sự bao dung đối với những nạn nhân khốn cùng của xung đột vũ trang, những người phải rời bỏ quê hương tới "Lục địa già."Trong ngày trước lễ Giáng sinh năm nay, Chủ tịch EC bày tỏ mong muốn thấy một châu Âu đoàn kết và tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư, mở lòng với những thảm kịch do cuộc xung đột ở Syria và Iraq gây ra.Ông Juncker nhấn mạnh các vụ tấn công khủng bố không thể trở thành lý do để châu Âu rời bỏ những giá trị nhân văn của mình và nói "Không" với người di cư chạy trốn cuộc chiến đẫm máu tại quê hương họ.Chủ tịch Juncker cũng kịch liệt phản đối những người có ý tưởng muốn thay đổi chính sách hiện nay của châu Âu về vấn đề nhập cư sau những vụ tấn công. Ông khẳng định: "Giá trị nhân văn của xã hội chúng ta, cách chúng ta sống cùng nhau trong tự do và cởi mở là phương thức tốt nhất để chống lại chủ nghĩa khủng bố."Chủ tịch EC đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sau vụ tấn công khủng bố vào khu chợ Noel ở thủ đô Berlin (Đức) làm ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương.Ông nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, khi phạm vi hoạt động của những kẻ khủng bố không có giới hạn về địa lý, việc từng nước thi hành chính sách về nhập cư một cách độc lập không phải là giải pháp tốt để ngăn ngừa và đối phó đối với khủng bố. Mục đích của EU là hướng tới việc trao đổi thông tin một cách hiệu quả trong khu vực tự do đi lại Schengen nhằm loại bỏ các kẽ hở để những kẻ khủng bố có thể lợi dụng, đồng thời chặt đứt mọi nguồn tài trợ cho hoạt động khủng bố.Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh ủy ban đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để giúp giải quyết một cách triệt để những vấn đề nêu trên./.