Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh. (Ảnh: Tiên Min/TTXVN)

Ngày 27/4, tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã chủ trì buổi đối thoại với người dân địa phương về vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòn Rọ và việc hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.Bãi rác Hòn Rọ ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An có diện tích khoảng hơn 3ha.Cuối năm 2016, do mưa lụt nên bãi rác này gặp sự cố, khiến nước rỉ rác tràn ra ngoài môi trường.Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại do Công ty cổ phần Môi trường Khánh Hòa đầu tư xây dựng bên cạnh bãi rác Hòn Rọ.Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động từ tháng 5/2016 nhưng bị người dân địa phương phản đối mặc dù chưa đi vào hoạt động chính thức.Tại buổi đối thoại, người dân thôn Ninh Ích nêu các vấn đề: Bãi rác Hòn Rọ gây ô nhiễm môi trường nhưng không được xử lý kịp thời, trời mưa thì nước tràn ra, trời nắng bốc mùi hôi; chất lượng công trình ở bãi rác không đảm bảo khiến nước thải rò rỉ ra ngoài.Chính quyền địa phương không lắng nghe ý kiến của người dân; doanh nghiệp sai phạm nhưng chính quyền địa phương không xử lý; trước đây bãi rác đã bị ô nhiễm, sau đó được khắc phục nhưng không triệt để nên tiếp tục gây ô nhiễm môi trường; nước ngầm bị ô nhiễm, giá nước máy cao... cũng là những nội dung người dân thôn Ninh Ích nêu lên tại cuộc đối thoại.Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa, đơn vị xây dựng bãi rác Hòn Rọ đã xin lỗi người dân vì để xảy ra sự cố.Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ghi nhận những ý kiến mà người dân phản ánh; đồng thời đề nghị người dân ủng hộ, phối hợp và giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòn Rọ; tiến hành xây dựng hồ chứa nước rỉ rác và khắc phục bãi chôn lấp rác sao cho hợp vệ sinh, làm kênh mương thu gom nước thải không để tràn ra khu dân cư, trồng cây xanh tạo không gian cách ly giữa bãi rác với khu dân cư.Việc xây dựng các công trình nhằm khắc phục sự cố ở bãi rác Hòn Rọ phải hoàn thành trước ngày 30/7 vừa qua.Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, sau khi hoàn thành khắc phục sự cố bãi rác Hòn Rọ sẽ tiến hành giám sát định kỳ.Cụ thể, chất lượng nước thải, môi trường không khí, quy trình vận hành chôn lấp được giám sát 3 lần/tháng; từ tháng thứ bảy giám sát 2 lần/tháng; từ tháng 13 giám sát 1 lần/tháng; xây dựng trạm quan trắc tự động để theo dõi môi trường; kiểm tra nước giếng; trong tháng Năm tới tổ chức khám bệnh cho người dân; giảm 50% giá nước máy.Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra những việc liên quan đến bãi rác Hòn Rọ gặp sự cố.Đối với Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, sau khi bãi rác Hòn Rọ hoạt động trở lại, tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất kế hoạch cho nhà máy vận hành thử nghiệm để đánh giá vấn đề môi trường.Các kết quả đánh giá về môi trường của nhà máy sẽ được công bố rộng rãi để người dân biết./.