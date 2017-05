Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc mừng các Chư tôn đức giáo phẩm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 7/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 (dương lịch 2017), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi thăm, chúc mừng lãnh đạo một số cơ sở tôn giáo Phật giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền Viện Quảng Đức, (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã chúc các lãnh đạo Giáo hội, các chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni, phật tử thuộc Giáo hội đón một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn, biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo “sống tốt đời đẹp đạo,” đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và gìn giữ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu...Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các chư tôn đức, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đóng góp tích cựcvào các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, theo phương châm Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội; vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng xây dựng Giáo hội vững mạnh, làm cho Phật pháp không xa rời các pháp chế thế gian, góp phần thiết thực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định những thành quả tích cực trong hoạt động Phật sự của Giáo hội trong thời gian qua không thể tách rời sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các ban, ngành các cấp, các địa phương. Tiêu biểu là việc ủng hộ, giúp đỡ Giáo hội tổ chức thành công hai Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc tại Việt Nam vào năm 2008 và 2014 cũng như các đại lễ Phật đản hàng năm tại các địa phương trong cả nước.Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tư cách là một thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn gắn bó, tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.Các cấp Giáo hội, tăng ni, phật tử trong cả nước sẽ cố gắng kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tham gia vào các hoạt động xã hội, nỗ lực làm cho Đạo phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại.Đến thăm Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam ( số 40 Lý Chiêu Hoàng, quận 6), ông Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Ban lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành mọi công tác Đạo sự và Thế sự mà Giáo hội đã đề ra.Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiêu biểu là các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động, đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam trong việc dành tâm sức, trí lực, thời gian và vật lực cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Ông Nguyễn Phương Hiếu, Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đã cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho các chức sắc, chức việc, tín đồ Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam; khẳng định Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Nhà nước, phục sự dân tộc, tuân thủ tôn chỉ hoạt động “tu học, hành thiện, ích nước, lợi dân.”Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình hoạt động của Giáo hội, ông Nguyễn Phương Hiếu cho biết trong những năm qua, các chức sắc, chức việc, tín đồ Giáo hội đã tuân thủ giáo luật, tích cực thực hành các hoạt động lợi đạo, ích đời, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân./.