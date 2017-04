Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong các ngày 28-29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.Sáng 29/4, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi; có nhiều loại khoáng sản dồi dào, hội tụ đủ các loại hình giao thông, kết nối ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là tiềm năng, động lực to lớn để Nghệ An phấn đấu phát triển.Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý 1/2017 tăng 6,52%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp-xây dựng; các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bình quân 4 tháng đầu năm ước tăng 7,57% so với cùng kỳ.Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2016.Việc thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã đạt kết quả tích cực, nhất là đã vận động và triển khai thực hiện 31 chương trình, dự án ODA với tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.Tỉnh Nghệ An đã từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, như chè, cao su, mía, thủy sản, rừng trồng nguyên liệu.Chăn nuôi tiếp tục phát triển, từng bước chuyển dịch theo hướng tập trung, quy mô trạng trại, gắn với công nghiệp chế biến.Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước tăng 9,18% so với cùng kỳ do thời gian gần đây ngư dân đã ra khơi bám ngư trường nhiều hơn.Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.Xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, 152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Các cơ sở du lịch tiếp tục thu hút và phục vụ tốt khách tham quan, du lịch; chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch có nhiều chuyển biến.Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là công tác cán bộ.Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các cơ chế, chính sách lớn được ban hành, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để triển khai thực hiện.Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng; có nhiều chủ trương, giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nêu một số kiến nghị với Trung ương, như về thu hút nguồn vốn ODA thực hiện dự án Đê chắn sóng và luồng Cụm cảng Quốc tế Cửa Lò (giai đoạn 1), dự án Đê chắn sóng và nạo vét luồng Khu bến cảng Đông Hồi; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu; hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn viện trợ nước ngoài để đầu tư phát triển cơ sở vật chất hệ thống y tế tỉnh Nghệ An; ủng hộ tỉnh Nghệ An tham gia Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn II.Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã đóng góp ý kiến đối với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An.Trên tinh thần đồng tình với các kiến nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Nghệ An lập dự án chi tiết để trình các bộ, ngành liên quan, trong đó cần nêu rõ yêu cầu cấp thiết của các dự án, tính toán kỹ quy mô phù hợp với từng dự án, tính khả thi, bởi một số dự án có kinh phí đầu tư rất lớn nên phải nghiên cứu kỹ lưỡng.Bày tỏ đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiêu tốn ít nhiên liệu, nguyên vật liệu, không gây ô nhiễm môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.Tỉnh Nghệ An cần tập trung phát triển du lịch, phấn đấu để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; chú trọng chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo và giả quyết việc làm cho người lao động, các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, khoáng sản. Tỉnh Nghệ An phải kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. Đi cùng với đó là tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai.Nhắc lại một số ấn tượng khi đi thăm xã nông thôn mới Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng tỉnh Nghệ An cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao; nghiên cứu chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị gia tăng cao hơn; khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phát triển hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, đông người, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện và môi trường chính trị-xã hội ổn định để phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.Nghệ An tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Quốc lộ 7 - D4 - N5) đến Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc); dự lễ khánh thành Trạm nghiền xi măng Sông Lam (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc), nằm trong tổ hợp đầu tư của tập đoàn xi măng The Vissai tại tỉnh Nghệ An.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tới dự lễ khánh thành dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi, nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò)./.