Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược đến Tuần lễ Cấp cao, tại quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công trình Trung tâm Báo chí quốc tế. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các Bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 18/4, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra các hạng mục công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự lễ và bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng.Sau khi đi kiểm tra thực địa tại các công trình sảnh đón tiếp các Trưởng đoàn, phòng họp chính, địa điểm tổ chức Đối thoại của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit), công trình Nhà ga mới - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm báo chí quốc tế..., Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (gồm năm Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, An ninh-Y tế, Vật chất-Hậu cần, Tuyên truyền-Văn hóa) đã chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Năm APEC 2017, đặc biệt là chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Quá trình chuẩn bị diễn ra theo đúng lộ trình đề ra, bước đầu đạt kết quả tốt.Qua Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tại thành phố Nha Trang (tháng 2/2017), các nền kinh tế thành viên đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng với công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo của Việt Nam về các mặt, từ nội dung, đến các vấn đề tổ chức, công tác an ninh, lễ tân, hậu cần...Từ nay đến cuối năm có khoảng 10 đợt hoạt động lớn, trong đó có bảy Hội nghị Bộ trưởng và cấp Bộ trưởng, hai đợt Hội nghị các quan chức cao cấp APEC và một số cuộc họp khác. Tất cả các hoạt động này đều hướng tới chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ Cấp cao.Sau khi được lựa chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã rất tích cực triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao về việc bảo đảm tổ chức thành công, chu đáo trên tất cả các mặt cho Tuần lễ Cấp cao. Đà Nẵng đã thành lập Ban Tổ chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban (gồm các Tiểu ban tương ứng với các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia).Tiến độ xây dựng các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 hiện đang được gấp rút đẩy nhanh, bảo đảm hoàn thiện toàn bộ trong tháng 6/2017 để kịp đón đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thành viên vào tháng 7/2017.Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 cũng đã phối hợp chặt chẽ với thành phố để chuẩn bị về con người; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức về APEC, đào tạo kỹ năng tiếng Anh cho các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp.Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, việc quyết định tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng thể hiện sự ghi nhận và tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển năng động của thành phố. Đăng cai tổ chức APEC sẽ là động lực phát triển kinh tế-xã hội quan trọng không chỉ đối với thành phố Đà Nẵng mà còn đối với vùng Nam Trung Bộ cũng như cả nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ việc tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của đất nước trong thời kỳ mới, thể hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng, Nhà nước Việt Nam; là cơ hội để đất nước tăng cường ngoại giao đa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, mang lại những lợi ích thiết thực về chính trị, kinh tế-xã hội, thương mại và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tiềm năng, kết nối và tìm cơ hội hợp tác với các đối tác trong khu vực...Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan và các doanh nghiệp trong thời gian qua đã tích cực, khẩn trương triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao các công việc chuẩn bị cho Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Năm APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế, thương mại toàn cầu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng chậm, hoạt động khủng bố diễn ra ở nhiều nơi; tình hình kinh tế-xã hội trong nước có nhiều thuận lợi, song cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tuần lễ Cấp cao APEC có quy mô lớn, với nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng có sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao, Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên.Bối cảnh tình hình đặt ra yêu cầu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, dự báo đúng tình hình để có biện pháp phù hợp theo đúng phương châm trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, thể hiện đúng tinh thần “đổi mới năng động, hội nhập trách nhiệm, mến khách và an ninh.”Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các Tiểu ban trong Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và thành phố Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng các công trình; sớm hoàn tất, bảo đảm vận hành tốt các dự án cơ sở hạ tầng, nhất là sân bay Đà Nẵng.Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần quan tâm sâu sát, thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Trung ương chỉ đạo xử lý. Các Tiểu ban phải chủ động xây dựng các phương án, kịch bản về lễ tân, hậu cần, tổ chức, đi lại và phối hợp với các khách sạn để vận hành thử; cần tính toán các phương án dự phòng do diễn biến thời tiết hoặc các điều kiện khách quan khác.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch chi tiết các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên không, trên biển và trên đất liền, nhất là phương án bảo vệ các địa điểm tổ chức sự kiện cấp cao. Công tác y tế phải chuẩn bị thật tốt nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, xây dựng các phương án để chủ động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp; chú trọng bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm để phục vụ tốt Tuần lễ Cấp cao và trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng.Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý tới công tác thông tin, truyền thông để người dân và doanh nghiệp đồng lòng, ủng hộ. Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông để người dân nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Năm APEC 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC, từ đó có trách nhiệm tích cực đóng góp vào việc quảng bá với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập và phát triển, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, hiện đại.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành thành phố nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị; chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, không để tội phạm hoạt động, không để xảy ra các hành vi thiếu văn hóa hoặc phản cảm đối với khách quốc tế; phấn đấu để bạn bè quốc tế luôn nhớ “Nụ cười Đà Nẵng”./.