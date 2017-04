(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), nhân dịp về thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 30/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc với Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An và Đại đội 33 đảo Ngư.Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển gần bờ của tỉnh Nghệ An với chiều dài trên 82 km từ giáp Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.Cùng với các lực lượng khác, Bộ đội biên phòng Nghệ An được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh trật tự trên biển.Còn Đại đội 33, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh tuyến biển, thực hiện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả sau thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.Nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ tại Đại đội 33, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của Đại đội 33, Hải đội 2 trong những năm qua đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, Việt Nam có bờ biển dài, mang lại tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế biển và các loại hình du lịch, nhưng đồng thời đặt ra những nhiệm vụ nặng nề trong bảo vệ độc lập chủ quyền trên vùng biên giới, biển đảo.Đại đội 33 ở vị trí tiền tiêu phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Đại đội 33 thường xuyên luyện tập, chủ động xây dựng các phương án tác chiến và làm tốt công tác tham mưu.Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ Đại đội 33 cần hỗ trợ giúp đỡ ngư dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp ngư dân có biện pháp đảm bảo an toàn khi đánh bắt xa bờ và phối hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo.Quân khu 4 giao một phần đảo cho tỉnh Nghệ An sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ ủng hộ đối với việc kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng; lưu ý các cán bộ, chiến sỹ cần tuyệt đối đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân và đặc biệt bảo vệ tốt môi trường sinh thái trên đảo.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đại đội 33, Hải đội 2 chú trọng chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng, Nhà nước trao tặng.Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lãnh đạo tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Quân ủy Trung ương sẽ nghiên cứu để có những chính sách phù hợp.Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thắp hương tưởng nhớ 14 liệt sỹ đã hy sinh trên đảo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc./.