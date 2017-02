Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng tham gia điệu múa xòe với cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bà con kiều bào về dự Ngày hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng bà con các dân tộc chơi trò chơi ném Còn tại làng dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, sáng 4/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam.Cùng tham dự ngày hội có đại biểu lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; học sinh, sinh viên các dân tộc, cùng khoảng 200 đại biểu đồng bào của 16 cộng đồng dân tộc ở 13 tỉnh/thành.Trong ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc," đại biểu đồng bào các dân tộc Mông (tỉnh Điện Biên), dân tộc Chăm (tỉnh An Giang), dân tộc Tày (đại diện nghệ nhân dân tộc sinh sống, hoạt động hàng ngày tại Làng), đại diện kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu báo công, chúc Tết, trình bày những tình cảm và đề xuất, kiến nghị của cộng đồng các dân tộc, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước.Trong tiết đầu Xuân mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu đại diện các dân tộc, vùng miền và đồng bào ở nước ngoài về quê hương ăn Tết trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc," được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới đồng bào lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng Năm mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng bào ta, dù là người già hay người trẻ, dù nơi đồng bằng hay miền núi, dù ở biên giới hay hải đảo, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đều một lòng hướng về nguồn cội, về đất nước, về dân tộc, về gia đình. Đây là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc, tình hình miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến quan trọng. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố.Việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Văn hóa phát triển phong phú hơn; đời sống văn hóa của đồng bào được nâng cao một bước; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc và miền núi được tăng cường và củng cố. Tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.Vui mừng khi thấy bà con các dân tộc rất phấn khởi về Làng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là dịp vừa để giới thiệu những thành tích trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng bản làng, vừa để gặp gỡ, giao lưu với các dân tộc anh em, chia sẻ niềm vui, chúc nhau một năm mới ấm no, hạnh phúc; đồng thời, giới thiệu về những lễ hội, phong tục độc đáo của dân tộc mình, như tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, răn dạy con cháu, cầu mong sự yên vui, phát triển đến với gia đình, bản làng...Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để Làng hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành “Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em."Hàng nghìn lượt đồng bào các dân tộc, hơn nửa triệu khách du lịch đã đến Làng năm 2016, hàng chục lễ hội, sự kiện được tổ chức, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mở ra những triển vọng về phát triển văn hóa, du lịch. Những sự kiện thường niên tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, đặc biệt là ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” thực sự là điểm hội tụ, lan tỏa truyền thống văn hóa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu đại diện các dân tộc, vùng, miền tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, để sắc xuân, khí xuân lan tỏa khắp mọi miền đất nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có những những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế; tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Trong không khí ngày hội văn hóa đặc sắc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham gia vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc đầu Xuân cùng toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam tham dự ngày hội; tham gia trò chơi dân gian ném còn tại sân làng dân tộc Thái tỉnh Điện Biên.Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đã tham dự Lễ Xiên bản (cúng bản) của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, cầu mong mùa màng tốt tươi, bản làng yên ấm, gia đình, người dân được mạnh khỏe./.