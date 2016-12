Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, nói chuyện và chúc mừng đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong không khí hân hoan chào đón Giáng sinh và năm mới 2017, chiều 23/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc mừng Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gửi tới các vị linh mục, tu sĩ nam nữ, đồng bào Công giáo Giáo xứ Chính tòa và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể các vị chức sắc, tu sĩ nam nữ và đồng bào Công giáo cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Thiên Chúa Giáng sinh.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đây là nhu cầu chính đáng của người có tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 đã thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng đã phát huy tinh thần yêu nước, “sống phúc âm trong lòng dân tộc,” xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, bộ mặt của các xứ, họ đạo ngày càng khởi sắc, đồng bào Công giáo ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân.Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đoàn kết giữa đồng bào Công giáo với các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân ngày càng gắn bó.Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, trong xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong các xứ, họ đạo, chức sắc, tín đồ trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, với tinh thần bác ái, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ, tương trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng bảo trợ xã hội, những người bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt...gây ra.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nêu rõ thực tế, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, gần 99% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân, trong đó có các cử tri là tín đồ Công giáo.Nhiều chức sắc, đồng bào Công giáo đã được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Điều đó càng minh chứng Giáo hội Công giáo Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã luôn chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia xây dựng, phát triển đất nước.Đề cập đến tình hình đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đồng bào cả nước đang ra sức phấn đấu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi sự nỗ lực rất cao, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.Bày tỏ đồng tình với huấn từ của Giáo hoàng: “Người giáo dân tốt trước hết là công dân tốt”, Chủ tịch nước mong muốn, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch nước đề nghị Linh mục Chính xứ và các vị chức sắc tổ chức Lễ Thiên Chúa Giáng sinh cho bà con giáo dân thật vui tươi, an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng và lẵng hoa tới một số tổ chức và chức sắc tiêu biểu của Công giáo và đạo Tin lành trên cả nước./.