Chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức mình cùng Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam​-Liên bang Nga.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước vào cuối tháng 6.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai nước, thảo luận những phương hướng lớn và các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên đã trao đổi sâu sắc và cụ thể, chia sẻ những biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, đối phó với những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.“Hai bên thực sự đã là những người bạn thủy chung của nhau,” Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống Vladimir Putin; trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vừa qua.Trao đổi với Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, thời gian qua quan hệ Việt Nam​-Liên bang Nga dựa trên sự tin cậy chính trị cao.Cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế hợp tác toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.Chủ tịch nước tin tưởng, việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á​-Âu sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Liên bang Nga, cũng như giữa Việt Nam với các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á​-Âu.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, cũng như các cơ chế đã được xác lập, như các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh Liên bang Nga... Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan Liên bang Nga vì lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; ủng hộ nâng cao vai trò của Liên bang Nga tại các diễn đàn an ninh khu vực, như cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga tại các diễn đàn này.Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Sự tham gia tích cực mang tính xây dựng của Liên bang Nga vào việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực, cũng như các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển có ý nghĩa quan trọng.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hữu quan Liên bang Nga hợp tác có hiệu quả với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các ngành quốc phòng, an ninh của Việt Nam; mở rộng chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu của Việt Nam.Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi của Tổng thống Vladimir Putin.Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich cho biết, Tổng thống Vladimir Putin, các nhà Lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga đánh giá cao kết quả và ý nghĩa chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào cuối tháng 6 vừa qua; khẳng định kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các nhà Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga chính là cơ sở góp phần đưa quan hệ hợp tác Liên bang Nga​-Việt Nam tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh.Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, mối đe dọa của khủng bố…, qua đó nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan hữu quan hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.Nhân dịp này, Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich cảm ơn Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu cấp cao do Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam dẫn đầu sang tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 8 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh, tổ chức tại tỉnh Tver (Liên bang Nga) hồi cuối tháng 5 vừa qua.Tham dự hội nghị năm 2017 có các quan chức an ninh cấp cao đến từ 95 nước trên thế giới và đại diện của Liên hợp quốc.Sự tham gia của Đoàn Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào thành công của hội nghị, cũng như việc tăng cường hợp tác đa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh./.