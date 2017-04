Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và đánh đống khai mạc Lễ hội Mùa du lịch Cửa Lò năm 2017 với chủ đề Hội tụ và tỏa sáng. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc mùa du lịch Biển Cửa Lò 2017, với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng.”Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai mạc mùa du lịch Biển Cửa Lò 2017.Từ một làng chài hoang sơ, ngày nay Cửa Lò đã vươn tầm vóc mới, trở thành một đô thị du lịch trẻ trung năng động, sầm uất; thương hiệu du lịch Cửa Lò được khẳng định trong lòng bè bạn, du khách trong nước, quốc tế. Vẻ đẹp của Cửa Lò bắt đầu được khai phá khi vào năm 1907 người Pháp đã chọn nơi đây để xây dựng khu nghỉ mát và tắm biển phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần cho các viên chức hành chính ở Vinh. Cửa Lò hiện nay vẫn còn nhiều làng nghề truyền thống nhưng kinh tế mũi nhọn của thị xã là dịch vụ và du lịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 15-20%; thu ngân sách tăng nhanh từ 4 tỷ đồng năm 1994, đến năm 2016 đạt 305,6 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất hiện nay đạt gần 6.000 tỷ đồng.Trải qua 110 năm với những thăng trầm lịch sử, ngày 29/8/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 114/NĐ-CP thành lập thị xã Cửa Lò. Trong 23 năm qua, Cửa Lò mới thực sự được đánh thức và đang khẳng định vị thế của mình trên lộ trình phát triển.Nhằm tạo thêm sự tiện lợi, hứng khởi cho du khách, thị xã Cửa Lò đã không ngừng phát triển thêm các sản phẩm, điểm đến, tuyến tuyến mới. Các tuyến du lịch được duy trì và thiết lập như Cửa Lò-Vinh (Thành cổ Vinh, ẩm thực đêm, đền thờ Hoàng đế Quang Trung, đền thờ Quan Hoàng Mười); Resort Bãi Lữ-Nam Đàn (Quê Bác, chùa Đại Tuệ)-Đô Lương (Truông Bồn huyền thoại)-Diễn Châu (Khu bảo tồn động vật hoang dã Trại bò)-Nghĩa Đàn (nuôi bò sữa quy mô công nghiệp và sản xuất sữa TH True Milk, Vinamilk) - Con Cuông (Khu dự trữ sinh quyển Pù Mát)-Thanh Chương (đảo Chè, Cửa khẩu Thanh Thủy); Cửa Lò-Quảng Bình (Vũng chùa-Đảo Yến).Cũng nằm trong chương trình lễ hội còn có Lễ hội cầu ngư toàn quốc; lễ hội âm nhạc đường phố được tổ chức hàng tuần tại Quảng trường; chương trình “Âm vang phố biển Cửa Lò” tổ chức vào ngày 5/6 chào mừng kỷ niệm 110 năm du lịch Cửa Lò; giải cầu mây bãi biển toàn quốc; chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông;” hội chợ thương mại...Năm 2017, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón trên 1,8 triệu lượt khách (tăng 10% so với năm 2016), doanh thu từ du lịch khoảng 1.633 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2016). Theo công bố của Sở Du lịch Nghệ An, trong 10 ngày cao điểm mùa du lịch Cửa Lò 2017 (từ 28/4 - 7/5), trên toàn địa bàn thị xã Cửa Lò sẽ được phủ sóng wifi miễn phí./.