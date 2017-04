Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ thân mật bà con nhân dân xã Nghĩa Đồng. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 28/4, về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm mô hình phát triển kinh tế, thăm, tặng quà gia đình chính sách, thăm hỏi và nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).Nghĩa Đồng là một xã trung du miền núi, nằm phía bắc huyện Tân Kỳ, có tổng diện tích tự nhiên 1.704 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 936ha. Xã hiện có 2.050 hộ, với khoảng 9.300 nhân khẩu, được phân bố thành 15 đơn vị xóm.Nghĩa Đồng có 4 đơn vị trường học (một trường mầm non, hai trường tiểu học, một trường trung học cơ sở), tất cả đều đạt chuẩn quốc gia. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Nghĩa Đồng đạt 9-11%, tổng giá trị sản xuất năm 2016 là 264 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người dân Nghĩa Đồng năm 2016 đạt 28,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%.Với quan điểm xác định xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, người dân địa phương cần phát huy nội lực, với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, đến tháng 11/2014, xã Nghĩa Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới.”Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất, xã Nghĩa Đồng đã quy hoạch được cây trồng tập trung mang tính hàng hóa, như cây dâu tằm, cỏ chăn nuôi, mía nguyên liệu.Trong quá trình chuyển đổi, xã Nghĩa Đồng đã quy hoạch được khu vực chăn nuôi trang trại, gia trại ngoài đồng bước đầu đạt hiệu quả. Khẩu hiệu lớn treo tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng cho thấy quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng quê hương Nghĩa Đồng ngày càng giàu đẹp, phát triển, đó là “Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đổi mới chỉ đạo, thống nhất điều hành, nhà nhà có nghề, người người có việc, dân chủ trực tiếp, đối thoại công khai, dân-đảng đồng lòng, tiến lên vững chắc.”Đến thăm nhân dân xã Nghĩa Đồng và tặng quà cho một số gia đình chính sách của xã, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động trước tình cảm của bà con, nhân dân xã dành cho Đoàn công tác. Bày tỏ vui mừng được chứng kiến những đổi thay to lớn về phát triển kinh tế-xã hội của xã Nghĩa Đồng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh nhân dân xã Nghĩa Đồng đã nhanh nhạy áp dụng những tiến bộ khoa học-công nghệ, những kinh nghiệm hay vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi để tự làm giàu, từ đó chia sẻ, hỗ trợ bà con trong vùng giải quyết được những khó khăn trước mắt, có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, mặc dù là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, xã Nghĩa Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cho thấy rõ nét tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng chung sức của người dân trong xã.Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng, nhân dân xã Nghĩa Đồng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bài học, không ngừng nghiên cứu, đổi mới, tìm bước đột phá mới để tập trung phát triển toàn diện các mặt kinh tế-xã hội, xây dựng xã, huyện ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển khá ở khu vực và trong cả nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, muốn đạt được điều này cần phải có sự đoàn kết, nhất trí và có sự đồng thuận cao. Cùng với đó, nhân dân xã Nghĩa Đồng cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại ngành nghề, cơ cấu lại sản xuất; liên kết nhà nông-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị hàng hóa cho nông dân. Chính quyền địa phương phải thường xuyên chăm lo công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị đoàn thể trong sạch, vững mạnh để tập hợp nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất.Nhân dịp này, đáp ứng đề nghị của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo tặng xã Nghĩa Đồng một công trình nhà ăn bán trú trường mầm non với quy mô 500 cháu. Công trình sẽ được xây dựng và bàn giao cho xã Nghĩa Đồng theo hình thức “chìa khóa trao tay”.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm mô hình chăn nuôi bò sữa hộ gia đình ngoài đồng của gia đình ông Ngô Xuân Ngoạn (xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp đang được người dân xã Nghĩa Đồng áp dụng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của vùng đất. Theo các cán bộ địa phương, nếu đơn thuần trồng ngô mỗi ha cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm, nhưng áp dụng hình thức trang trại ngoài đồng hiện cho thu nhập đến 200 triệu đồng/ha.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao mô hình chăn nuôi với số lượng bò sữa nhiều nhất hợp tác xã (50 con bò sữa) của gia đình ông Ngô Xuân Ngoạn, bình quân mỗi năm mang lại doanh thu gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và hàng trăm lượt lao động thời vụ mỗi năm. Chủ tịch nước đề nghị gia đình ông Ngô Xuân Ngoạn tiếp tục phát huy mô hình chăn nuôi hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống không chỉ cho gia đình mình mà còn cho bà con chòm xóm.Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An có hình thức hỗ trợ bà con nông dân để những mô hình mới, mang lại hiệu quả sẽ mang tính lan tỏa hơn trên địa bàn tỉnh.Cũng tại xã Nghĩa Đồng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà ông Hồ Văn Thọ, thương binh 2/4 tại xóm 8. Ân cần thăm hỏi ông Hồ Văn Thọ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo chính sách đối với người có công, mong muốn ông Hồ Văn Thọ phát huy tinh thần tự lực tự cường, tàn nhưng không phế, tiếp tục sống vui, khỏe, có ích.Cũng trong chiều 28/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác về thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về với thế giới người hiền, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ tưởng nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.Chủ tịch nước Trần Đại Quang động viên cán bộ, nhân viên của Khu di tích bảo vệ, gìn giữ các giá trị lịch sử, nhân văn của khu di tích và vùng đất Truông Bồn để giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam tới đây thăm viếng. Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn - nơi cách đây 49 năm (ngày 31/10/1968), 13 chiến sỹ Thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử” thuộc Đại đội 317 - Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, địa danh Truông Bồn là một trọng điểm giao thông quan trọng, nơi kết nối các tuyến đường huyết mạch từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, Tân Kỳ-Lộc Ninh (Km số 0).Bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên thăm khu di tích, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đường Trường Sơn là một chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng dân tộc, xây dựng tỉnh nhà phát triển như sinh thời Bác Hồ mong muốn./.