Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Rakotovao Rivo, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Cộng hoà Madagascar phụ trách Nông nghiệp và Chăn nuôi nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 8/5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar phụ trách Nông nghiệp và Chăn nuôi Rakotovao Rivo đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Madagascar; một lần nữa trân trọng cảm ơn Chính phủ, nhân dân và Ngài Tổng thống Madagascar đã đón tiếp Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam sang dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức tại Madagascar vào tháng 11/2016.Qua Bộ trưởng Rakotovao Rivo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina; mong muốn được đón Tổng thống Hery Rajaonarimampianina sang thăm Việt Nam.Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Madagascar trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và Madagascar có nhu cầu, như nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Hợp tác nông nghiệp đang là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước, nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của Lãnh đạo cấp cao hai nước.Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, thời gian tới hai bên cần khuyến khích doanh nghiệp hai nước khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; đề nghị Madagascar tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư về nông nghiệp và sản xuất kinh doanh.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề xuất, bên cạnh khả năng cử chuyên gia, kỹ thuật viên Việt Nam sang làm việc tại Madagascar trong các dự án hợp tác thời gian tới, phía Madagascar cũng cần tính tới việc gửi chuyên gia, học viên sang Việt Nam học tập, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực.Chủ tịch nước cũng nêu thực tế, Việt Nam và Madagascar còn hạn chế về tài chính, vì vậy hai bên cần phối hợp tìm các nguồn kính phí, sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế và các nước phát triển khác như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Pháp ngữ Francophonie... để hỗ trợ các dự án hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực.Có như vậy, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Madagascar mới có thể thành công và thực sự đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cũng như đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo ở mỗi quốc gia.Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Rakotovao Rivo chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe từ Tổng thống Madagascar; khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Madagascar đã mở ra triển vọng hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển nông thôn.Bộ trưởng Rakotovao Rivo chia sẻ, khó khăn hiện nay của Madagascar là việc bảo đảm an ninh lương thực do cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu.Madagascar có tới 80% dân số sống ở nông thôn, vì vậy không có nhiều nguồn lực phát triển ngoài việc dựa vào phát triển nông nghiệp.Madagascar đang chú trọng vào phát triển nông nghiệp thương phẩm, lưu ý tới vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mong muốn của Madagascar là phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt đẹp, bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế-xã hội.Mối quan hệ tốt đẹp ở cấp cao, cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành chính là cơ sở để đưa quan hệ hợp tác Madagascar-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu./.