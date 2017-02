Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang dự Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 8/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam​-Lào.Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith​ - nhà lãnh đạo "xông đất" Việt Nam dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm 2016.Đặc biệt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang một lần nữa chúc mừng Lào đã hoàn thành xuất sắc cương vị Chủ tịch ASEAN 2016, qua đó, vai trò và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ do hai Thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì.Những nội dung và định hướng đã được thảo luận và thống nhất trong kỳ họp có ý nghĩa quan trọng giúp thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước triển khai các thỏa thuận cấp cao.Để tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thủ tướng hai nước chỉ đạo các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể theo kết quả đã đạt được tại Kỳ họp lần thứ 39, bám chắc phương châm chỉ đạo tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vừa qua.Cùng đó, hai nước tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp một cách có hiệu quả; phấn đấu tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều và nâng cao tính bổ trợ, liên kết giữa hai nền kinh tế; ưu tiên triển khai các dự án kết nối trọng điểm về năng lượng và giao thông vận tải; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm kịp thời xử lý các các rào cản tồn tại; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Lào.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam​-Lào; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam​-Lào trong năm 2017, với nội dung sâu sắc, ý nghĩa thiết thực.Cùng đó, hai bên cần kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vài trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho vịệc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam​-Lào; luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào.Chủ tịch nước Trần Đại Quang phấn khởi nhận thấy, hợp tác giữa hai nước trong năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời tin tưởng trong năm mới 2017 và những năm tiếp theo quan hệ hai nước tiếp tục đạt được hiệu quả thiết thực hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.Nhân dịp này, qua Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc năm mới an khang thịnh vượng.Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành thời gian tiếp, Thủ tướng Thongloun Sisoulith​ bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017.Thủ tướng Thongloun Sisoulith chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.Thủ tướng Thongloun Sisoulith thông báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những kết quả nổi bật của Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; khẳng định hai bên đã thống nhất tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, cùng nhau phối hợp xử lý những tồn tại, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, đưa hợp tác kinh tế Việt-Lào đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả để tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp./.