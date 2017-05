Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường,” tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 11-15/5/2017.Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung tiếp tục xu thế phát triển với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên và đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. Quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch được mở rộng.Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt gần 72 tỷ USD (tăng 7,9% so với năm 2015); Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Tính đến tháng 3/2017, Trung Quốc có hơn 1.600 dự án với tổng số vốn trên 11 tỷ USD, đứng thứ 8/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.Năm 2016, khoảng 2,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam (tăng 51% so với cùng kỳ), tiếp tục dẫn đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam; 2,2 triệu lượt du khách Việt Nam đi Trung Quốc, đứng đầu trong số các nước ASEAN...Sau ba năm đưa ra sáng kiến “Vành đai và Con đường," Trung Quốc đã đạt được một số bước tiến quan trọng, vận động sự ủng hộ quốc tế, chuẩn bị tài chính, khuôn khổ pháp lý và triển khai các dự án cụ thể, đặt nền tảng để cụ thể hóa sáng kiến thành một khuôn khổ hợp tác chính thức, với bước đầu là tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường."Với chủ đề “Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung”, diễn đàn gồm ba hoạt động chính: Lễ khai mạc, Hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo và Đối thoại cấp cao (dành cho các Bộ trưởng, doanh nghiệp và giới học giả).Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của 28 quốc gia gồm: Liên bang Nga, Kazakhstan, Ba Lan, Belarus, Serbia, Séc, Hungary, Uzbekistan, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Sri Lanka, Mông Cổ, Myanmar, Kenya, Chile, Argentina, Fiji, Ethiopia; lãnh đạo các tổ chức quốc tế như: Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ ra Thông cáo chung của Hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo.Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” nhằm duy trì đà phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường quan hệ tin cậy chính trị, thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến và nỗ lực tăng cường liên kết kinh tế, kết nối khu vực vì lợi ích chung của các quốc gia; kỳ vọng Diễn đàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác, kết nối kinh tế giữa các quốc gia và khu vực, đặc biệt là thúc đẩy kết nối kinh tế thông suốt, hiệu quả, phát triển hạ tầng giao thông liên lục địa, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, mở rộng giao lưu nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững.Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” có các Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Hà Ban - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi.Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Thứ trưởng các bộ: Công an, Tài chính, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trợ lý Chủ tịch nước, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng tham gia đoàn./.