Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Chiều 4/5, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đã tiến hành hội đàm.Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Oshima Tadamori và Phu nhân sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp lên một tầm cao mới.Chủ tịch Quốc hội đánh giá, với sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, tình cảm hữu nghị chân thành và những lợi ích chung của hai dân tộc, quan hệ hai nước những năm qua đã phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc, đạt đến khuôn khổ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” kể từ tháng 3/2014; đồng thời nhấn mạnh, chính sự tin cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi.Khẳng định Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao, các cấp, địa phương hai nước và giao lưu nhân dân, giữa các nhóm nghị sỹ diễn ra thường xuyên, mật thiết. Đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu (tháng 2/2017), Thủ tướng Abe (tháng 1/2017) đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản trong năm 2018 sắp tới.Đánh giá cao kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2016 đạt gần 30 tỷ USD và đang phấn đấu tăng gấp đôi vào năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Nhật Bản hiện đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với vị trí là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai với 3.355 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký 42,49 tỷ USD, là đối tác thương mại song phương lớn thứ tư của Việt Nam.Hiện nay, có hơn 1.600 doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hai bên đang cùng triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực về cơ sở hạ tầng, năng lượng của Việt Nam. Có thể thấy, dấu ấn của Nhật Bản được thể hiện trên nhiều công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như cầu đường, cảng biển, sân bay đến các công trình phục vụ dân sinh như: bệnh viện, trường học.... Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của Việt Nam, tiêu biểu như cầu Cần Thơ, cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 - Đường nối Nhật Tân-Nội Bài.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn lớn của Nhật Bản tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, cũng như tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP)...Chia sẻ mặc dù chiến tranh tại Việt Nam đã kết thúc 42 năm, Việt Nam vẫn đang chịu di chứng nặng nề của chất độc da cam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh thời gian qua và mong Nhật Bản cung cấp vốn ODA không hoàn lại để thực hiện dự án hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin tại Sân bay Biên Hòa. Cùng với đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó chống biến đổi khí hậu.Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hạ viện Nhật Bản và Chủ tịch Oshima Tadamori quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống ổn định, học tập và làm việc hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước và là cầu nối xây dựng tình hữu nghị Việt-Nhật.Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về sự đón tiếp nồng hậu, Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi tới Thủ đô Hà Nội và cho rằng, tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam là rất lớn. Nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong tháng 2/2017 vừa qua mang tính lịch sử trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Oshima Tadamori cho biết, chuyến thăm chính thức lần này là sau 15 năm kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Watanuki thăm chính thức Việt Nam.Chủ tịch Oshima Tadamori đánh giá, trong 20 năm qua, hai nước đã hợp tác trong lĩnh vực xây dựng luật pháp. Khẳng định mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp, cũng như giao lưu nghị sỹ hữu nghị hai nước, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế.Chia sẻ kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư nước ngoài là coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, Chủ tịch Oshima Tadamori cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thể hiện sự quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.Tại hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hợp tác lao động; Nhật Bản tăng số lượng và mở rộng lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh từ Việt Nam trong các ngành như: nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng... trên cơ sở luật mới ban hành của Nhật Bản (sẽ được thực hiện từ tháng 11/2017). Chủ tịch Hạ viện cho biết, Nhật Bản tạo thuận lợi để người lao động nước ngoài đến học tập, làm việc. Khi Nhật Bản áp dụng luật mới ban hành trong lĩnh vực này sẽ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân hai nước hơn nữa.Về hợp tác thương mại, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đề nghị hai bên cần thực thi các quy định trong khuôn khổ các hiệp định thương mại mang tính toàn cầu, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); mong muốn hai bên tiếp tục bàn thảo thúc đẩy hiệp định này.Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên đánh giá cao hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các Nghị sỹ của hai nước không ngừng được tăng cường thời gian qua; mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện, cần duy trì thường niên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội.Phía Nhật Bản đánh giá cao hoạt động tích cực của hai tổ chức Nghị sỹ hữu nghị hai nước; khẳng định Hạ viện Nhật Bản luôn ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đề nghị Quốc hội hai bên tăng cường giám sát hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ và các bộ, ngành hai nước. Hai bên đánh giá cao nỗ lực của hai Nhóm nghị sỹ hai nước đã phối hợp và thúc đẩy hai Chính phủ thành lập trường Đại học Việt - Nhật tại Việt Nam, bước đầu đã đi vào hoạt động tốt đẹp.Hai Chủ tịch bày tỏ vui mừng vì năm 2016, có tới gần 700.000 lượt du khách Nhật Bản sang thăm Việt Nam, trong khi số du khách Việt Nam thăm Nhật Bản trong năm 2016 là trên 200.000 người. Theo đó, hai bên tin tưởng rằng, thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng du khách sang thăm lẫn nhau. Cùng với đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực như: văn hóa, thể thao... Thời gian tới, Nhật Bản tổ chức Liên hoan phim quốc tế, mong muốn Việt Nam ủng hộ và tham gia sự kiện này.Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế.Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời đại biểu Quốc hội Nhật Bản tham dự Hội nghị chuyên đề IPU về Biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 11-13/5 tới.Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân./.