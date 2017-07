Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm buồng giam các tù nhân cách mạng tại di tích Nhà tù Phú Hải. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 15/7, tại huyện Côn Đảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.Theo báo cáo của Huyện ủy Côn Đảo, nổi bật trong bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội của huyện trong sáu tháng đầu năm là hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của huyện đều đạt và vượt mức 50% kế hoạch năm; trong đó chỉ tiêu quan trọng tăng cao là doanh thu du lịch đạt gần 66% kế hoạch (hơn 534 tỷ đồng).Với trên 109.000 lượt khách du lịch, lượng khách quốc tế tới Côn Đảo đạt khoảng 16%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 61% kế hoạch...Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy cơ bản được hoàn thiện. Huyện Côn Đảo đã thực hiện tốt công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em; quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn.Ghi nhận những kết quả mà Côn Đảo đã đạt được, nhất là phần lớn các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao khi Côn Đảo là huyện thực hiện tốt chính sách pháp luật về người có công, thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cùng với đó, huyện đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đảng.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng khi Côn Đảo luôn giữ được môi trường trong sạch, diện tích che phủ rừng lớn, nhất là diện tích rừng nguyên sinh, môi trường biển sạch, đẹp và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Đó chính là nhân tố quan trọng mang tính đặc thù, giúp Côn Đảo phát huy được tiềm năng và lợi thế của một huyện đảo với 16 đảo nhỏ nằm phía Đông Nam của Tổ quốc.Chủ tịch Quốc hội cho rằng cùng với với gìn giữ các di tích, Côn Đảo đã làm tốt việc gắn với phát triển du lịch, với việc ngày càng tăng khách đến tham quan, cũng như giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam về lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc.Chia sẻ với Côn Đảo về điều kiện đi lại với đất liền còn khó khăn, ảnh hưởng tới đời sống của người dân và việc phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội cho rằng để phát triển trước tiên Côn Đảo cần giải quyết vấn đề giao thông; đồng thời cho biết sẽ chuyển tới Bộ Giao thông Vận tải đề xuất của huyện về nâng cấp sân bay Cỏ Ống. Với việc tăng lượng khách đến với Côn Đảo, có ngày lên tới 14 chuyến bay, do đó đề xuất trước mắt về việc tăng tần suất chuyến bay trong ngày là cần thiết.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Côn Đảo cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với đặc thù của mình Côn Đảo cần tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong phát triển du lịch, huyện cần tiếp tục gìn giữ đảm bảo diện tích rừng nguyên sinh cũng như cảnh quan môi trường biển. Về lâu dài, huyện cần có kế hoạch "đón đầu," phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, trong đó có đào tạo ngoại ngữ cho học sinh các cấp học, cùng với đó phát huy tốt dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp, phát triển nông nghiệp chất lượng cao (trồng hoa, rau sạch).Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ công lao của các Anh hùng Liệt sỹ, đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ bị tù đày kéo dài 113 năm đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân và đế quốc.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thắp hương tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu; mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; thắp hương các mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương.Trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, đã có khoảng 20.000 tù nhân bị lưu đày tại đây. Tại Nghĩa trang Hàng Dương, hiện có 1.921 phần mộ của các liệt sỹ, chiến sỹ nhưng chỉ có trên 700 ngôi mộ xác định được tên tuổi, quê quán vì trong quá trình bị địch bắt tù đày có nhiều đồng chí đã giữ vững khí tiết và bí mật cho cơ sở nên đã khai tên tuổi, quê quán giả. Đa phần các mộ ở đây không quy tập mà vẫn giữ nguyên vị trí và giữ nguyên trạng mộ đá từ trước, trong đó có cả những phần mộ tập thể lên tới 14 liệt sỹ (bị địch tử hình cùng ngày).Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm Nhà tù Phú Hải, Chuồng cọp của thực dân Pháp, Chuồng cọp của đế quốc Mỹ, Bảo tàng di tích Côn Đảo; tới thăm và tặng quà một số gia đình thương binh và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày./.