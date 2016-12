Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Lee Hyuk, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Saleh Adibi, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam đến chào xã giao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk đến chào xã giao.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ Hàn Quốc nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới, toàn diện hơn, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.Bày tỏ vui mừng vì quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về cung cấp ODA và thứ ba về thương mại. Việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc được thông qua, đi vào thực hiện, cùng với việc hai nước ký lại Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động sẽ sớm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.Nhấn mạnh giao lưu Quốc hội, các bộ ngành giữa hai nước trong những năm gần đây không ngừng được tăng cường, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hội nghị sỹ hữu nghị hai nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Lee Hyuk đánh giá cao sự điều hành tại hai Kỳ họp Quốc hội vừa qua và gửi lời chúc nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam có nhiệm kỳ công tác thành công. Đại sứ nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, cùng với quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại đầu tư phát triển tốt đẹp, quan hệ nhân dân hai nước cũng có sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Đây chính là yếu tố thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong tương lai.Đại sứ Lee Hyuk cho biết, Chính phủ Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đang nỗ lực tìm các biện pháp để gia tăng hơn nữa nhập khẩu hàng Việt Nam nhằm góp phần giảm chênh lệch cán cân thương mại. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc sau 1 năm đi vào thực thi đã góp phần đưa quan hợp tác thương mại hai nước phát triển rõ rệt. Riêng 11 tháng của năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đã vượt trên 14 tỷ USD. Với đà này, Đại sứ tin tưởng, hai nước hoàn toàn có thể đạt mục tiêu 70 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2020.Đại sứ Lee Hyuk nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới hai nước cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, đầu tư... Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam​-Hàn Quốc vào năm 2017.Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran Saleh Adibi đến chào xã giao.Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Iran trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Iran thời gian qua.Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Iran, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp tốt để triển khai hiệu quả các cam kết đã đạt được trong chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; trong đó tăng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp.Chủ tịch Quốc hội đề nghị Iran ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Cùng với đó, hai bên ưu tiên trao đổi thương mại với những mặt hàng có thế mạnh, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch song phương lên 2 tỷ USD trong thời gian tới.Chủ tịch Quốc hội đề nghị Iran quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia các dự án tại Iran, cùng với đó tích cực phối hợp triển khai thành công dự án thử nghiệm giống lúa hạt dài basmati của Iran tại Việt Nam để xuất sang thị trường Iran.Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Iran Saleh Adibi đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới kênh hợp tác Quốc hội hai nước sẽ được thúc đẩy hơn nữa.Nhấn mạnh đường lối đối ngoại của Iran hiện nay coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, Đại sứ cho biết, Iran có nhiều bước tiến trong phát triển công nghệ sinh học, công nghệ nanô cùng nhiều sáng tạo khoa học được ghi nhận. Đại sứ hy vọng hai bên sẽ thiết lập hợp tác song phương trên những lĩnh vực này; đồng thời bày tỏ, với tiềm năng của mối quan hệ hai nước, thời gian tới Đại sứ sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa những bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Iran và Việt Nam.Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Iran sớm sang thăm chính thức Việt Nam./.