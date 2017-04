Kiểm tiền nhân dân tệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc . (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Tân Hoa Xã ngày 26/4 dẫn phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị học tập tập thể lần thứ 40 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiều ngày 25/4 nhấn mạnh các cơ quan chức năng của nước này cần nỗ lực tối đa để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.Ông Tập Cận Bình nói rằng phán đoán chính xác các nguy cơ là tiền đề quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh tài chính. Xét về tổng thể, tình hình tài chính của Trung Quốc hiện nay là rất khả quan, các nguy cơ đều nằm trong tầm kiểm soát. Song do những ảnh hưởng tiêu cực từ xu thế tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế, sự phát triển trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ và thách thức.Quá trình toàn cầu hóa sâu rộng đã và đang kích thích sự lan rộng hiệu ứng lây lan của các nguy cơ tài chính từ bên ngoài, và những mối rủi ro tài chính quốc tế hiện vẫn còn rất lớn. Ngoài ra, sự điều chỉnh chính sách tiền tệ và chính sách tài chính của một số quốc gia cũng có thể tác động tiêu cực tới tình hình an ninh tài chính của Trung Quốc.Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi trước tình hình phức tạp hiện nay, các cơ quan chức năng của nước này cần phải hoạch định sẵn sàng các biện pháp ứng phó, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, giám sát chặt chẽ, phán đoán chính xác, phòng ngừa hiệu quả và không được phép bỏ sót hoặc coi nhẹ bất cứ nguy cơ tài chính nào.Chủ tịch Trung Quốc cũng đưa ra sáu nhiệm vụ bảo đảm an ninh tài chính của nước này trong thời gian tới. Cụ thể là đi sâu cải cách tài chính, hoàn thiện hệ thống tài chính, thúc đẩy cải cách năng lực quản trị của các công ty tài chính, hoàn thiện các quy định về thị trường; tăng cường công tác giám sát và quản lý tài chính, đảm bảo sự tỉnh táo và sáng suốt trong công tác phòng ngừa rủi ro; tích cực giải quyết các nguy cơ hiện nay và nỗ lực hạn chế sự gia tăng của những điểm phát sinh nguy cơ, trấn áp mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật và quy định trên thị trường tài chính; tạo môi trường tài chính thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế thực, khơi thông các kênh dẫn tài chính cho nền kinh tế thực, tích cực tiêu chuẩn hóa sự phát triển của một thị trường vốn đa tầng, mở rộng tài chính trực tiếp, thúc đẩy cải cách cơ cấu nguồn cung; nâng cao năng lực của các cán bộ lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công tác tài chính; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tài chính./.