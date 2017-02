Quang cảnh buổi đại lễ cầu quốc thái dân an. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Thầy Thích Thọ Lạc, Trụ trì chùa Bàng Long (cầm mix) đang chủ trì buổi lễ. (Ảnh: Phamj Kiên/Vietnam+)

Ngày 8/2 (tức mùng 12 tháng Giêng Âm lịch) tại thủ đô Vientiane, chùa Bàng Long đã long trọng tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an.Đây là sự kiện được các chùa Việt Nam tại Lào; trong đó có chua Bàng Long, duy trì hằng năm nhằm nguyện cầu cho đất nước thanh bình, người dân yên ấm và tưởng nhớ công ơn sâu nặng của các bậc tiền nhân.Tham dự buổi lễ có Tham tán Công sứ Bùi Duy Hải, phụ trách cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Thành hội Việt Nam tại thủ đô Vientiane, cùng hàng trăm Phật tử là bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào.Phát biểu tại buổi lễ, thầy Thích Thọ Lạc, Trụ trì chùa Bàng Long tại Lào kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết mục đích của buổi lễ là nhằm cầu nguyện hòa bình thế giới, cầu nguyện cho quốc thái dân an và cầu nguyện cho bà con có được một năm mới bình an, hạnh phúc.Quan trọng hơn, sự kiện còn giúp quy tụ bà con, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, cùng hướng về quê hương đất nước.Ngoài ra, việc quy tụ bà con tới chùa còn giúp bà con học hỏi thêm về tinh thần cũng như triết lý sống của Phật giáo, tinh thần “từ bi hỉ xả, vô ngã vị tha” của Đức Phật… để hoàn thiện nhân cách của mình và sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.Trong bầu không khí trang nghiêm và thành tâm, các nhà sư cùng phật tử đã tiến hành nguyện cầu cho đất nước thanh bình, người dân yên ấm và tưởng nhớ đến công ơn sâu nặng của các bậc tiền nhân.Đánh giá về ý nghĩa của buổi lễ, ông Hoàng Văn Diểu, nguyên Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, cho biết “việc đầu năm đi chùa cầu an giải hạn chỉ là một phong tục lâu đời của người Việt.Tuy nhiên, đối với những người Việt xa xứ, việc đến chùa rất quan trọng bởi đây là dịp để bà con cộng đồng người Việt ở thủ đô Vientiane nói riêng và ở Lào nói chung gặp gỡ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn được bản sắc, phong tục tập quán của dân tộc. Đây cũng là lý do thu hút rất đông người dân đến chùa mỗi khi có cơ hội.”Từng được coi là Trung tâm Phật giáo của người Việt tại Lào, Chùa Bàng Long do Hòa thượng Thích Tố Liên và bà con phật tử là Việt kiều tại Lào góp công, góp của xây dựng nên vào năm 1942.Sở dĩ chùa được đặt tên Bàng Long là bởi chữ Bàng nhắc tới thời đại Hồng Bàng, còn chữ Long có nghĩa là Lạc Long Quân, qua đó nhắc nhở bà con người Việt dù có sống ở bất cứ nơi nào nhưng cũng đều là con Lạc, cháu Hồng.Hiện chùa vẫn là một trong những ngôi nhà tâm linh, là nơi quy tụ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và hướng về Tổ quốc./.