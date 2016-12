Tuần còn lại trong tháng 12 của 2016, bạn sẽ đọc gì? Chúng tôi xin giới thiệu một số tựa sách đủ để bạn "dắt túi" trong hành trình trong những ngày cuối năm bận rộn.Tác giả: Nguyễn Xuân KhánhHà Nội thời bao cấp vừa thương, vừa đau, vừa buồn cười, nơi mà ở đó hầu hết các gia đình tri thức đều... nuôi lợn, được tái hiện chân thực qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.Trên mỗi trang viết, hình ảnh người phụ nữ chịu thương, chịu khó hiện lên đẹp đẽ như bao tác phẩm của ông.“Một cuốn sách viết về thời bao cấp mà hầu như chẳng ai viết cả” – Nguyễn Xuân Khánh tự trào, nhưng lại được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất của ông.Tác giả: Eugen Ruge. Người dịch: Hoàng Đăng Lãnh“Gần đây, anh hay nhớ đến em. Thường là do những nguyên cớ rất chi nhỏ nhặt và đôi khi, anh thú thật, khó hiểu. Bảo rằng, anh nhớ đến em khi mặt trời lặn thì anh còn hiểu được. Song tại sao anh lại nghĩ đến em khi nhìn chiếc ô che nắng màu xanh da trời, mặc dù em nào có thích màu xanh da trời đâu? Tại sao anh lại nhớ em khi thấy một bầy chim đậu trên đường dây điện cùng cất cánh bay vù đi? Tại sao anh lại mong nhớ em mỗi khi tay anh đặt lên mặt cát âm ấm này?...”“Bản sử thi về nước Đông Đức, nhìn từ căn bếp ngoại ô chứ không phải từ những hành lang quyền lực” (The Guardian), không chỉ vậy “Thời nắng lịm” còn là dư âm đẹp của một cuộc tình…Tác giả: Patrick Modiano. Người dịch: Hoàng NhụyCuốn sách nhỏ xinh của chủ nhân giải Nobel 2014, tác giả “Quảng trường ngôi sao,” “Phố những cửa hiệu u tối”…, cùng những bức minh họa hết sức sống động. Lại thêm một câu chuyện cảm động về tình cha con, khi nhà vắng mẹ: “Sáng sáng, bố đánh thức tôi dậy. Bố dọn sẵn đồ ăn sáng cho tôi trên chiếc bàn ở phòng khách kiêm phòng ăn. Bố mở cửa chớp và tôi thấy bố từ sau lưng, in hình trong khuôn cửa sổ. Vừa thắt cà vạt, bố vừa bảo tôi, bằng giọng lúc thì tư lự, lúc lại rất quả quyết: Riêng hai chúng tôi, thưa quý bà Cuộc sống!...”.Như thường lệ, Modiano lại trở lại với những nhân vật đời thường mà lạ lùng, những trăn trở kiếm tìm khi mất dấu…, nhưng lần này là qua góc nhìn của một cô bé con, lại còn qua một cặp kính, nên “đặc sản” của nó, trước hết là sự trong trẻo, hài hước.Tác giả: Donald TrumpĐỗ Trí Vương dịchNhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới“Tôi nhận ra rằng nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia chỉ nói suông điều hành nó nữa. Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý. Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa, mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ” – Donald Trump viết trong cuốn sách của mình.Ông đã dùng cuốn sách để bóc trần nước Mỹ đương thời, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp cực đoan với tham vọng vực nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Một số nội dung cuốn sách cũng là cương lĩnh trên đường tiến vào Nhà Trắng của tài phiệt này.Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn sách thể hiện lập trường độc đáo của Donald Trump, dù bạn có thích ông hay không.Tác giả: Kim Ran Do . Người dịch: Kim Ngân“Cuốn sách này được viết cho bạn - người đang chao đảo bên ngưỡng cửa trưởng thành.... Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.”Với giọng kể bình tĩnh, thân thiết như một người thầy, tác giả người Hàn Quốc Kim Ran Do từng bước một dẫn dắt người đọc trong hành trình khám phá bản thân một lần nữa, từ việc đánh giá mỗi cá nhân từ bên trong, đến đề cập đến những vấn đề nhức nhối của bất kỳ những người đã và đang trong độ tuổi trường thành: chọn nghề nghiệp gì, kết hôn với ai, khi nào, cách đối nhân xử thế...Văn hóa châu Á cùng những câu chuyện thú vị từ gia đình đến ngoài xã hội được thể hiện trong từng chương của cuốn sách chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn đọc./.