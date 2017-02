Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khép lại phiên 9/2, chứng khoán Phố Wall tăng điểm lên mức cao kỷ lục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cam kết sớm công bố kế hoạch cắt giảm thuế được trông đợi lâu nay.Cả 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều đóng cửa phiên này ở các mức cao mới, với việc chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 20.172,4 điểm.Cùng đà tăng trên, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chốt phiên ở mức 2.307,87 điểm và 5.715,18 điểm.Động lực chính khiến chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên này là các bình luận của ông Trump đưa ra trước đó trong một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ngành hàng không rằng ông sẽ công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm thuế khổng lồ trong hai hoặc ba tuần sắp tới.Tuyên bố này của ông Trump nhận được sự hoan nghênh của các nhà đầu tư Phố Wall giữa bối cảnh chứng khoán châu Âu cũng chứng khiến một phiên giao dịch mạnh.Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khối lượng giao dịch chứng khoán Mỹ giảm phiên này là do tình hình bão tuyết lớn tại New York đã gây cản trở cho việc đi lại của các nhà giao dịch.Một số nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh trong phiên này gồm ngân hàng, năng lượng và bán lẻ.Giá cổ phiếu ngành hàng không phiên này cũng “cất cánh” với việc cổ phiếu của các hãng hàng không American, Delta và Southwest tất cả đều tăng hơn 2% giá trị sau khi ông Trump cho biết kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy đầu tư trong ngành hàng không.Một diễn biến nổi bật khác trong phiên này phải kể đến việc giá cổ phiếu của mạng xã hội Twitter phiên này lao dốc 12,4% sau khi “con chim xanh” công bố báo cáo cho thấy quý 4/2016 thua lỗ 167 triệu USD do số lượng người sử dụng mạng xã hội này chỉ tăng khiêm tốn.Giá cổ phiếu của Coca-Cola phiên này giảm 1,8% sau khi hãng hạ dự đoán lợi nhuận trên cổ phiếu năm ​nay và sự sụt giảm trong quý ​4/2016./.