Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo công bố kết quả kinh doanh quý 1 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI - HOSE) cho thấy, doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 550 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2016.Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 328 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 263 tỷ đồng. Các Bộ phận Kinh doanh của Công ty đều ghi nhận kết quả tích cực.Đại diện Công ty cho biết, dịch vụ chứng khoán và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của SSI.Diễn biến thị trường chứng khoán quý đầu 1 đã có những bứt phá mạnh mẽ về chỉ số, như VN-Index tăng 7,5% so với mức đầu năm, đạt 722,31 điểm. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện, với giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường trong quý đạt trên 3766 tỷ đồng/phiên, tăng 27,4% so với quý 4/2016.Trong quý, SSI tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với thị phần tại HoSE và HNX (đạt tương ứng 14,12% và 9,87%). Như vậy, đây là quý thứ 13 liên tiếp SSI dẫn đầu trên bảng thị phần tại HoSE.Theo báo cáo của SSI, riêng doanh thu của công ty từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán quý này đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115 tỷ đồng, bằng 50% doanh thu toàn khối. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng có sự tăng trưởng, đạt 3.841 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng so với đầu năm.Tổng kết, doanh thu khối dịch vụ chứng khoán đạt 232 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt xấp xỉ 111 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư quý 1 đạt 195 tỷ đồng ( tăng tương ứng 23,5%; 54%; 20% so với cùng kỳ năm 2016). Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 12 tỷ đồng.Tại thời điểm 31/3, SSI có tổng tài sản đạt 14.548 tỷ đồng, tăng 7% so với mức đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.061 tỷ đồng./.