Cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải, với hai màu vàng-xanh phân chia hai miền Nam-Bắc (màu xanh bên phía bờ Bắc, màu vàng bên phía bờ Nam). (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Quảng Trị-Ký ức những dòng sông” sẽ diễn ra tối 30/4 tại bờ Nam sông Bến Hải, dưới chân cầu Hiền Lương trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương-Bến Hải.Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2017), 45 năm sự kiện thành cổ bi tráng.Chương trình “Quảng Trị-Ký ức những dòng sông” do Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức.Dựa trên kịch bản văn học của nhà văn Xuân Đức, chương trình “Quảng Trị-Ký ức những dòng sông” được dàn dựng công phu, trong đó có phần giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; trình chiếu phóng sự, các tiết mục ca nhạc, ngâm thơ, hoạt cảnh, thả hoa đăng trên sông...Với thời lượng khoảng 100 phút, “Quảng Trị-Ký ức những dòng sông” được dàn dựng dựa trên ý tưởng chủ đạo là câu chuyện quá khứ gắn liền hai con sông lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn với nỗi đau chia cắt hai bờ Nam-Bắc, những bến đò và ý nghĩa hòa hợp dân tộc trong “ngày hội non sông."Gắn liền ký ức của những dòng sông giới tuyến, hy sinh mất mát và sức mạnh lớn lao trong công cuộc giải phóng đất nước, thống nhất non sông chính là ký ức về những bến đò. Đó là những bến đò lịch sử có một không hai trên thế giới: Bến đò A ở Cửa Tùng, bến đò B, làng Tùng Luật, bến Lũy, bến Thượng Đông, bến Dục Đức ở Vĩnh Sơn trên sông Bến Hải; bến vượt Nhan Biều, bến Như Lệ, Bến Trà Liên... và nhiều bến khác trên sông Thạch Hãn.Những bến đò đó cũng gắn liền với những người đưa đò thầm lặng bên những dòng sông trên đất Quảng Trị - một hình ảnh đã trở thành huyền thoại ở vùng đất này.Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương là địa danh lịch sử, giới tuyến chia cắt đất nước, biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí và khát vọng thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Ký ức về con sông, cây cầu với nhiều câu chuyện chưa được kể, nhiều nhân vật chưa được biết đến sẽ tạo nên những bất ngờ xúc động trong chương trình.Các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu trong chương trình này có ông Nguyễn Xuân Lý, Đại đội trưởng dân quân xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh là đơn vị làm nhiệm vụ chèo đò chuyên chở bộ đội, lương thực, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam và tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ; vợ chồng ông Trương Văn Lập và Hoàng Thị Quyên, thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.Các nhân vật này sẽ hồi tưởng lại ký ức về những năm tháng chia cắt, họ làm nhiệm vụ là cầu nối tiếp tế, liên lạc giữa hai bờ Nam-Bắc. Trong chương trình này, khán giả cũng được xem phóng sự về câu chuyện của những nhân vật, địa danh lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay...Chương trình nghệ thuật có sự tham gia trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, ca sỹ Phương Thảo và dàn diễn viên, nhạc công, ca sỹ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn ca múa Quảng Trị...Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng rất hấp dẫn, mới mẻ góp phần ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, tôn vinh những chiến công của quân và dân ta một thời bom đạn khốc liệt, tình yêu quê hương đất nước, ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Chương trình cũng là lời tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc...Ban tổ chức chương trình “Quảng Trị-Ký ức những dòng sông” sẽ trao tặng 800 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị để xây dựng 10 nhà tình nghĩa tặng đồng bào Quảng Trị./.