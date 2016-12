Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả phân tích các mẫu nước lèo nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (bán hàng tại phường Tân Phú, quận 9) nghi bị bỏ thuốc diệt chuột.Kết luận của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định cả hai mẫu phẩm nước lèo do Công an Quận 9 gửi xét nghiệm đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, do vậy đơn vị sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) xử lý theo thẩm quyền./.