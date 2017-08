Tên lửa ICBM Hwasong-14 được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên đêm 28/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 4/8, trả lời phỏng vấn Tờ The Australian, cố vấn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (IISS) ông Andrew Shearer cho rằng Australia phải bắt đầu lập kế hoạch cho một lá chắn phòng thủ tên lửa, nhằm chống lại kho vũ khí tên lửa mở rộng của Trung Quốc cũng như chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Theo ông Shearer, việc Trung Quốc tăng cường phát triển tên lửa liên lục địa có khả năng đặt ra một mối đe dọa lâu dài cho các căn cứ phòng thủ ở miền Bắc Australia hơn là mối đe dọa từ Triều Tiên. Do đó, đã đến lúc chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cần phải bắt đầu lập kế hoạch cho hệ thống phòng thủ tên lửa lục địa.Ông Shearer nhấn mạnh các nước khu vực đang tăng cường phát triển nhiều loại tên lửa hành trình chính xác cao cùng tên lửa chống hạm siêu thanh, gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các lực lượng Australia.Giới hoạch định quân sự Australia cũng cần phải tính đến những mối đe dọa đối với đất liền, đặc biệt là các căn cứ quân sự của Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) và các lực lượng Mỹ ở miền Bắc Australia./.