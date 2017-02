Chú thích là nhà thơ Hàn Mặc Tử nhưng hình ảnh lại là nhà thơ Yến Lan. (Ảnh: Kiều Mai Sơn)

"Truyện Kiều" bị trích dẫn sai. (Ảnh: Kiều Mai Sơn)

Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 - Xuân Đinh Dậu 2017, “Con đường thi nhân” lần đầu tiên được mở đã mang lại cho công chúng cả sự vui mừng lẫn thất vọng vì những sai sót theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” hay trích sai thơ của đại thi hào dân tộc.Cụ thể, trên một tấm pano, cùng với tên và hai câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử lại là hình ảnh nhà thơ Yến Lan.Không chỉ có vậy, “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du cũng bị trích dẫn sai tại chính ngày hội thơ của cả nước. Trong khi, Nguyễn Du viết “TRỜI còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” thì ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam lại in rằng “ĐỜI còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”Trao đổi với phóng viên VietnamPlus chiều 11/2 về vấn đề này, ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, do thời gian chuẩn bị gấp rút, việc treo các tấm pano trên tại “Con đường thi nhân” diễn ra vào buổi tối nên ban tổ chức chưa kịp rà soát lại kỹ lưỡng; từ đó dẫn đến những nhầm lẫn nêu trên.“Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời xin lỗi tới các nhà thơ, gia đình các nhà thơ bị nhầm lẫn và công chúng… Chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì đã để xảy ra những sai sót này. Ban tổ chức đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các tấm pano tại ‘Con đường thi nhân,’ thay thế ngay lập tức những tấm in sai,” ông Hữu Thỉnh nói.Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 - Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước” diễn ra ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng Xuân Đinh Dậu) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám với, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957-2017)./.