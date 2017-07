"Mối tình bí mật" sẽ lên sóng từ ngày 30/7 trên kênh VTV3. (Ảnh: TVAd cung cấp)

Bộ phim từng gây “sốt” trên sóng truyền hình Hàn Quốc - “Mối tình bí mật” (đạo diễn Ahn Pan Suk) sẽ đến với khán giả Việt vào lúc 17 giờ hàng ngày (từ 30/7) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.“Mối tình bí mật” đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của “ngôi sao không tuổi” Kim Hee Ae và sự trưởng thành của diễn viên trẻ Yoo Ah In.Kim Hee Ae vào vai Oh Hye Won - một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển với ngoại hình quyến rũ, trang phục sang trọng. Thế nhưng, cô lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bị vướng cuộc tranh giành quyền lực trong gia đình của giám đốc trường nhạc.Trong khi đó, Yoo Ah In hóa thân thành Lee Sun Jae - một thanh niên có tài năng thiên bẩm trong việc chơi piano. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình và việc luôn tự hoài nghi năng lực của bản thân, Lee Sun Jae không dám theo đuổi ước mơ.“Mối tình bí mật” cũng chính là chuyện tình chị-em giữa Oh Hye Won và Lee Sun Jae.Khoảng cách tuổi tác được các nhà làm phim đặc biệt nhấn sâu khi xây dựngOh Hye Won là một phụ nữ ở tuổi tứ tuần, còn Lee Sun Jae là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa “Mối tình bí mật” so với các bộ phim khác cùng khai thác đề tài “tình yêu chị em” (các nhân vật thường chênh lệch từ 5-10 tuổi).Không chỉ có vậy, vấn đề đạo đức xã hội cũng được đặt ra sắc nét trong phim khi “Mối tình bí mật” giữa cặp chị em ấy mang màu sắc của sự lừa dối, phản bội (do cả hai đều ngoại tình).“Mối tình bí mật” thuộc dòng phim tâm lý, tình cảm lãng mạn, có độ dài 24 tập. Bên cạnh Kim Hee Ae và Yoo Ah In, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng của “xứ sở kim chi” như: Shim Hye Jin, Kim Hye Eun…./.