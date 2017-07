Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ The Australian ngày 28/7 đưa tin Viện nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc (CIIS) đã thừa nhận rằng Triều Tiên đã “đóng cửa” với Bắc Kinh, nên nước này giờ đây “bất lực” trong việc đàm phán với người hàng xóm “ngỗ ngược” này.Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ The Australian tại Bắc Kinh, các chuyên gia phân tích của CIIS cho rằng việc các nước Mỹ, Australia và Anh đang gây áp lực lên Trung Quốc nhằm “chế ngự” nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một tính toán sai lầm.Trung Quốc không còn khả năng đàm phán với Triều Tiên được nữa vì Bình Nhưỡng đã “đóng cửa” với Bắc Kinh.Theo các nhà phân tích, những vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là một nỗ lực để tạo ra đòn bẩy buộc Mỹ phải mở cuộc đối thoại.Các chuyên gia lập luận Trung Quốc có nhiều thứ để mất hơn bất kỳ quốc gia nào khác nếu căng thẳng bùng phát thành xung đột quân sự, khi đó dòng người tị nạn Triều Tiên tràn qua biên giới Đông Bắc của nước này và những hậu quả tiếp theo sẽ là khôn lường.Đây là lý do Bắc Kinh cần phải chắc chắn rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên phải hạ nhiệt./.