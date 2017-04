Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 18/4, thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Anh, địa chỉ số 108B xóm Tiền Phong, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội.Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã phát hiện tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Anh và xưởng sản xuất ở số 54, ngõ 459 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội có hai loại sách thành phẩm (36 bản “Tiếng Anh 6 - Sách học sinh-Tập 1,” ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 52 bản “First Friends 2,” sách nhập khẩu của Oxford); nhiều loại bìa sách, ruột sách ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang được in, gia công cùng 128 bản kẽm máy 8 trang khổ 56x67 cm chưa in và đã in nội dung là ruột sách Tiếng Anh 6, tập 1.Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Anh không cung cấp được Quyết định xuất bản, hợp đồng in của số sách, bìa và ruột sách trên. Công ty này đã tự nguyện giao nộp hai tên sách trên với 88 bản in và toàn bộ bìa sách, ruột sách trên.Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Anh đã thừa nhận không có Quyết định xuất bản, hợp đồng in của số lượng xuất bản phẩm, bìa và ruột sách trên là vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm. Công ty này nhận in của khách hàng ở các địa phương nhưng không cung cấp được tên và địa chỉ khách hàng.Đoàn kiểm tra đã thống nhất kết luận có dấu hiệu làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vi phạm Luật xuất bản tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Anh. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Công ty này không tàng trữ và in ấn các tên sách, bìa và ruột sách vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào./.