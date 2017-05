“Cô gái Sài Gòn” trở lại với khán giả Anh cùng hai diễn viên Hàn Quốc

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Ha (23 tuổi) sẽ hóa thân vào nhân vật Kim trong vở nhạc kịch “Cô gái Sài Gòn” (Miss Sai Gon) trong chuyến lưu diễn ở Anh kéo dài từ tháng 7 năm nay đến năm 2018.



Trong khi đó, vai Thúy sẽ được khắc họa qua khả năng diễn xuất của nam nghệ sĩ đồng hương Park Young Joo.



Tour diễn “Cô gái Sài Gòn” ở Anh sẽ bắt đầu với buổi diễn tại Leicester Curve từ ngày 1 đến 22/7 tới. Sau đó, sẽ tiếp tục đến với khán giả Birmingham, Dublin và nhiều thành phố khác.



“Cô gái Sài Gòn,” do Claude-Michel Schonberg và Alain Boublil soạn nhạc, được dàn dựng theo vở nhạc kịch "Madame Butterfly" của nhà soạn nhạc Italy Giacomo Puccini.



Lấy bối cảnh cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 70 của thế kỷ trước, vở diễn khắc họa chuyện tình đầy bi kịch giữa người phụ nữ Việt Nam tên Kim với người lính Mỹ Chris. Bên cạnh đó, vở diễn này cũng đã tạo đất diễn cho nhiều diễn viên mang trong mình dòng máu châu Á.



Trở lại những năm 90, Lee So Jung là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên sân khấu kịch Broadway ở thành phố New York trong khi nam diễn viên Mỹ gốc Hàn Michael Lee đảm nhận vai nam chính trong phiên bản vở nhạc kịch “Cô gái Sài Gòn” do Broadway sản xuất.



Khi phiên bản mới của vở diễn ra mắt khán giả khu sân khấu West End ở London (Anh) hồi năm 2014, Kim Soo Ha thủ vai một cô gái bar người Việt Nam. Đây là vai diễn đầu tiên trên sân khấu nhạc kịch của Kim Soo Ha và cô đã thành công trong 33 buổi biểu diễn ở London (Anh).



Sau đó, nữ nghệ sỹ đã cùng 2 nữ diễn viên khác thay phiên nhau đảm nhận vai này trong chuyến lưu diễn “Cô gái Sài Gòn” ở Nhật Bản kể từ tháng 10 năm ngoái, trước khi trở lại với người yêu nghệ thuật ở Anh khi cô tiếp tục được nhà sản xuất Cameron Mackintosh lựa chọn hóa thân trong phiên bản mới nhất của vở nhạc kịch cùng tên.



Trở lại với năm 2014, trong chuyến lưu diễn tại London, nam diễn viên Hàn Quốc Hong Kwang Ho trong vai Thúy, sỹ quan Việt Nam và đồng thời là vị hôn phu của nhân vật Kim. Tới năm 2015, người đảm nhiệm vai này là diễn viên đồng hương Jo Sang Woong.



Mới đây nhất, nghệ sỹ Park Young Joo cũng đến từ Hàn Quốc Park đã vinh dự được chọn lựa hóa thân vào nhân vật sỹ quan Thúy.



Diễn viên Park Young Joo 33 tuổi từng theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Seoul nhưng đã bén duyên với sân khấu sau khi xem vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát opera” (The Phantom of the Opera) ở London. Năm 2009, chàng trai này bắt đầu xuất hiện trong làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên./.