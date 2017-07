Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. (Nguồn: DPA)

Giá cổ phiếu Tập đoàn Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) tăng mạnh đã giúp nâng giá trị tài sản dưới hình thức cổ phiếu của Chủ tịch tập đoàn Lee Kun-hee lên mức kỷ lục 18.400 tỷ won (16,1 tỷ USD).Giá cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất thế giới này đã tăng 40,3% lên 2,52 triệu won/cổ phiếu trong phiên ngày 13/7 so với mức 1,8 triệu won/cổ phiếu hồi cuối năm 2016.Tập đoàn công nghệ khổng lồ này dự đoán lợi nhuận hoạt động của quý 2 sẽ đạt 14.000 tỷ won, so với mức 8.140 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái. Đây sẽ là mức lợi nhuận hoạt động tính theo quý cao nhất trong lịch sử của tập đoàn này.Hãng Bloomberg thông báo Chủ tịch Lee đã trở thành người giàu thứ 45 trên thế giới trong tuần trước. Đứng đầu danh sách vẫn là tỷ phú Bill Gates với 89,4 tỷ USD giá trị tài sản, theo sau là Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos với 83,9 tỷ USD.Chủ tịch Lee Kun-hee hiện sở hữu 3,82% lượng cổ phiếu của Samsung Electronics Co. Tuy nhiên, ông nhập viện điều trị từ tháng 5/2014 sau khi lên cơn đau tim.Trong gia đình, giá trị cổ phiếu do Lee Jae-yong, con trai cả của ông Lee Kun-hee, nắm giữ cũng đã tăng 23,8% lên 8.200 tỷ won.Ông Lee Jae-yong cũng đã vượt người đứng đầu tập đoàn sản xuất mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc Amore Pacific Co. Suh Kyung-bae (với 7.380 tỷ won) để trở thành người giàu thứ hai nước này./.