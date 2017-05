Bên ngoaig tòa nhà Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ở Fort Meade, bang Maryland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, một báo cáo mới công bố cho thấy dù đã bị Quốc hội Mỹ giới hạn, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) vẫn tiếp tục thu thập thông tin hơn 151 triệu cuộc gọi điện thoại của người dân Mỹ trong năm 2016.Theo báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats, trong năm ngoái, NSA đã ghi lại số liệu của 151 triệu cuộc gọi dù cơ quan này chỉ phải theo dõi 42 đối tượng tình nghi khủng bố cùng với các đối tượng khác được xác định từ năm trước theo trát của Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài.Đây cũng là báo cáo đầu tiên phản ánh hiệu quả của Đạo luật về tự do 2015, trong đó giới hạn NSA chỉ được phép thu thập thông tin cuộc gọi của người dân Mỹ và các đối tượng mà các cơ quan tình báo đối tác tình nghi có liên quan tới khủng bốHiện tại, Quốc hội Mỹ cũng đang cân nhắc có nên duy trì Điều khoản 702 của Đạo luật Theo dõi tình báo nước ngoài (FISA) cho phép NSA thu thập thông tin tình báo đối với những người không mang quốc tịch Mỹ và sống bên ngoài lãnh thổ quốc gia này.Đạo luật này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Những người ủng hộ quyền riêng tư thì cho rằng Điều khoản 702 cho phép NSA theo dõi các hoạt động kết nối mạng và điện thoại của người dân Mỹ mà không cần trát của Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài và những tin tức tình báo nước ngoài có thể được sử dụng phục vụ các mục đích hành pháp trong nước, vi phạm các quy định luật pháp truyền thống.Kể từ sau sự kiện 11/9/2001, NSA đã bắt đầu thu thập thông tin giám sát các cuộc gọi điện thoại, ghi lại số của người gọi và người nhận, số lượng và thời lượng của các cuộc gọi tuy nhiên không ghi lại nội dung.Cuối tháng 4 vừa qua, NSA tuyên bố sẽ chấm dứt việc theo dõi các cuộc trao đổi qua thư điện tử (email) và tin nhắn giữa người dân Mỹ và những cá nhân ở nước ngoài.Đây được là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách do thám của Mỹ trong năm nay nhằm đảm bảo quyền riêng tư của người dân./.