Interpol bị tình báo Đức theo dõi. (Nguồn: Intel Agencies)

Theo thông tin trên tạp chí Der Spiegel của Đức số ra ngày 22/4, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Đức (BND) đã tiến hành do thám nhiều văn phòng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại các quốc gia như Áo, Hy Lạp và Mỹ trong vòng nhiều năm qua.Tạp chí Der Spiegel cho biết BND đã đưa các địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và số fax của các nhà điều tra thuộc văn phòng Interpool ở nhiều nước vào danh sách do thám.Các thành viên của Văn phòng Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) cũng được BND theo dõi.Hồi tháng Hai vừa qua, Der Spigel cũng từng đưa ra thông tin khá chấn động, cho biết BND đã tiến hành theo dõi nhiều nhà báo quốc tế, và do thám văn phòng của những cơ quan truyền thông lớn như Reuters hay New York Times.Hiện các bên liên quan bao gồm BND, Interpol cũng như Europol chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin nói trên./.